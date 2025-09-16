آغاز طرح نظارتی شروع سال تحصیلی ویژه بازگشایی مدارس در ایلام

سید مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای تهیه اقلام مورد نیاز دانش آموزان، طرح ویژه نظارتی بر مراکز فروش لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش و سرویس مدارس آغاز و تا ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: با توجه به نزدیکی ایام بازگشایی مدارس و احتمال افزایش تخلف در این حوزه اعم از گرانفروشی، تقلب، کم فروشی و عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتوو عرضه کالای تقلبی، گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی سعی در ارائه تسهیلات مطلوب به شهروندان عزیز را دارد.

محمدی گفت: درصورت مشاهده هرگونه تخلف بدون اغماض با متخلفان برخورد می‌شود.

گفتنی است، گشت نظارتی امروز با حضور معاونت اقتصادی استاندار، فرماندار ایلام، بازرسان ناظر و دیگر مسئولین نظارتی و اجرایی در سطح شهر ایلام آغاز شد.