  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۸

آکسیوس خبر داد؛ دروغ «ترامپ» درباره جنگ غزه

آکسیوس خبر داد؛ دروغ «ترامپ» درباره جنگ غزه

آکسیوس از حمایت تمام قد آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه بر خلاف ادعای ترامپ مقابل رسانه‌ها در خصوص تلاش برای پایان دادن به این جنگ، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آکسیوس به نقل از مسئولان صهیونیست گزارش داد، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ابلاغ کرده که دولت ترامپ از تجاوز زمینی این رژیم به شهر غزه حمایت می‌کند.

در این گزارش آمده است، روبیو در سفر خود به اراضی اشغالی و دیدار با نتانیاهو خواهان توقف حمله زمینی به شهر غزه نشد.

یک مسئول آمریکایی نیز گفت که دولت ترامپ هرگز مانع جنایات رژیم صهیونیستی نخواهد شد و تصمیم گیری در خصوص جنگ غزه به عهده تل آویو است. جنگ غزه جنگ ترامپ نیست بلکه جنگ نتانیاهو است.

حمایت‌های تمام قد ترامپ از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در حالی انجام می‌شود که وی در مقابل رسانه‌ها مدعی تلاش برای پایان دادن به این جنگ است.

کد خبر 6590944

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها