واکنش حماس به ادعای ترامپ درباره اسیران اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای اظهارات اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا درباره حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و موضوع اسیران صهیونیست را به شدت محکوم کرد و آن را «جانبداری آشکار از تبلیغات صهیونیستی» و تجسم آشکار سیاست‌های دوگانه واشنگتن دانست.

حماس تأکید کرد که سخنان ترامپ، چشم‌پوشی آشکار از شهادت بیش از ۶۵ هزار غیرنظامی فلسطینی در غزه است؛ افرادی که اکثریت آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

این جنبش افزود: دولت آمریکا به خوبی می‌داند که جنایتکار جنگی نتانیاهو تمام فرصت‌های توافق برای توقف جنگ و آزادی اسیران را از میان برده که آخرین مورد آن، حمله جنایتکارانه به خاک قطر و تلاش برای ترور هیأت مذاکره‌کننده حماس در جریان بررسی طرح پیشنهادی ترامپ بود.

حماس تصریح کرد که مسئولیت کامل جان اسیران صهیونیست در غزه بر عهده شخص نتانیاهو است.

این گروه افزود: تخریب نظام‌مند و جنایات فاشیستی کنونی در غزه، حیات اسیران اسرائیلی را نیز تهدید می‌کند.

جنبش حماس در پایان، آمریکا را نیز در قبال ادامه «جنگ نسل‌کشی و کشتار جمعی در غزه» مسئول دانست و سیاست‌های حمایتی و تبلیغات گمراه‌کننده واشنگتن را سرپوشی بر جنایت‌های رژیم صهیونیستی دانست.

ترامپ ساعاتی پیش به اتهام‌های بی اساس علیه جنبش مقاومت حماس ادامه داد و مدعی شد: همین الان گزارشی خواندم با این مضمون که حماس اسیران اسرائیلی را به سطح زمین منتقل کرده تا در حمله زمینی اسرائیل از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کند.