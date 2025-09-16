به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به یک مرکز رسانه‌ای در صنعا باعث قربانی شدن چندین خبرنگار شده است. محله‌ای که این حمله در آن انجام شد یک منطقه مسکونی پر جمعیت در کنار آثار باستانی ثبت شده در یونسکو به شمار می‌رود.

این سازمان اضافه کرد، بر اساس تحقیقات صورت گرفته و بررسی تصاویر، در زمان حمله خیابان‌های صنعا پر رفت و آمد بوده و چندین ساختمان آسیب دیده‌اند.

دیده بان حقوق بشر تاکید کرد، ساختمان‌های رادیو و تلویزیون اهداف غیر نظامی بوده و نباید هدف قرار بگیرند. اینکه نهادهای رسانه‌ای حامی یا ضد رژیم صهیونیستی هستند نباید باعث شود مانند مناطق نظامی هدف قرار بگیرند. خبرنگاران بارها در فلسطین اشغالی و لبنان توسط رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته‌اند و کشورهای مختلف باید فوراً این روند را متوقف کنند.