سارقان میلیاردی طلا در دام پلیس زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهرستان زاهدان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی سرانجام موفق شدند رد پای سارقان را شناسایی و با هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه ارزش طلای سرقت شده با نظر کارشناسان بیش از ۱۰ میلیارد ریال میباشد، گفت: متهمان در تحقیقات پلیسی علاوه بر سرقت طلاجات به چند فقره سرقت دیگر از منازل مسکونی شهروندان زاهدانی اعتراف کرده که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
