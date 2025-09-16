به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم محمدرضا موحد در پی قهرمانی امیرحسین زارع در رقابت‌های جهانی کشتی زاگرب و حرکت ارزشمند او در ادای احترام نظامی به پرچم جمهوری اسلامی و تقدیم مدال به شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پیامی صادر کرد.

در متن پیام فرمانده سپاه کربلا مازندران آمده است:

قهرمان نامدار و جهان‌پهلوان، جناب آقای امیرحسین زارع

کسب مدال طلای جهان در رقابت‌های قهرمانی زاگرب، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش ایران و دیار پهلوان‌پرور مازندران افزود و بار دیگر عظمت ایران اسلامی را در عرصه جهانی به نمایش گذاشت.

اما حقیقتی فراتر از یک مدال، در دل ملت ایران ماندگار شد: قاب ادای احترام نظامی شما به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. لحظه‌ای که از مدال جهانی اثرگذارتر بود و نشان داد، پهلوانی در ایران تنها به فتح سکو محدود نمی‌شود، بلکه در ایمان به پرچم توحید و وفاداری به آرمان‌های شهیدان معنا می‌گیرد.

سلام نظامی و زانو زدن شما در برابر پرچم جمهوری اسلامی ایران، چیزی کم از صلابت موشک‌های سجیل و فتاح نداشت. این حرکت باشکوه، ادای احترام به تاریخ مقاومت، به غیرت ملی، و به همه دلیرانی بود که با خون خود سپر ایران شدند.

و آن‌گاه که مدال طلای خود را به شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیم کردید، نجابت و اصالت پهلوان ایرانی را به زیبایی به نمایش گذاشتید؛ پهلوانی که افتخار شخصی‌اش را نثار ملت و شهیدان وطن می‌کند.

دست‌مریزاد به پهلوان سنگین‌وزن جهان، که با غیرت ایرانی‌اش، افتخاری ماندگار آفرید و بار دیگر نشان داد مرام پهلوانی چیزی فراتر از ورزش، و امتداد فرهنگ ایثار و مقاومت است.

اینجانب به نمایندگی از همرزمانم در سپاه کربلا مازندران، این افتخار بزرگ و جلوه بی‌بدیل از ایمان، غیرت و پهلوانی را به محضر جنابعالی، خانواده محترم، مربیان دلسوز، جامعه ورزش کشور و ملت بزرگ ایران، به‌ویژه مردم قهرمان‌پرور مازندران، تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامتی و درخشش روزافزون شما را در میادین جهانی مسئلت دارم.