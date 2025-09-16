  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۹

مجوز ۱۰ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در خوسف صادر شد

مجوز ۱۰ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در خوسف صادر شد

بیرجند – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از صدور مجوز یک سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیون دلار در شهرستان خوسف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام‌شده، مجوز سرمایه‌گذاری جدید برای اجرای طرح تولید تسمه و نوار نورد گرم فولاد آلیاژی در شهرستان خوسف صادر شد که سرمایه‌گذار آن از کشور چین است.

وی افزود: این طرح از جمله پروژه‌های مهم صنعتی استان محسوب می‌شود که می‌تواند نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اولویت‌های اصلی استان است و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را در خراسان جنوبی فراهم کنیم.

ذاکریان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نه تنها ظرفیت تولید صنعتی استان را ارتقا خواهد داد بلکه در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید نیز گامی مؤثر محسوب می‌شود.

کد خبر 6591023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها