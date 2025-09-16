به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیریهای انجامشده، مجوز سرمایهگذاری جدید برای اجرای طرح تولید تسمه و نوار نورد گرم فولاد آلیاژی در شهرستان خوسف صادر شد که سرمایهگذار آن از کشور چین است.
وی افزود: این طرح از جمله پروژههای مهم صنعتی استان محسوب میشود که میتواند نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از اولویتهای اصلی استان است و تلاش میکنیم با فراهم کردن زیرساختها و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی بیشتری را در خراسان جنوبی فراهم کنیم.
ذاکریان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نه تنها ظرفیت تولید صنعتی استان را ارتقا خواهد داد بلکه در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید نیز گامی مؤثر محسوب میشود.
