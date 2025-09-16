دولت به مشکلات لنج داران ورود کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شعیب صالحی در جلسه شورای اداری بندر خمیر ضمن تقدیر از تلاشهای مجدانه فرماندار در راستای برنامهریزی و رفع دغدغههای مردم با اشاره به وضعیت نامطلوب مجتمع بندری خمیر، اظهار کرد: عدم ساماندهی مناسب این مجموعه باعث شده است که لنجداران خمیری از فعالیت در حوزه دریامحور ناامید شده و بسیاری از آنان خانهنشین شوند.
وی ادامه داد: باید به مشکلاتی که برای لنجداران پیش آمده، ورود جدی کرد و مجوز سفرهای دریایی را افزایش داد.
صالحی عنوان کرد: مسئولان باید بدانند که سفره ملوانهای خمیری ماههای متمادی خالی است و آنهاشرمنده زن و بچه خود شدهاند.
امام جمعه بندر خمیر در بخش دیگری از صحبتهای خود، به کمبودهای حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به این بخش شد.
همچنین، وی بر لزوم ارتقا و توجه خاص به بخش آموزشی شهرستان تأکید کرد.
حجت الاسلام صالحی در پایان به موضوع مهم عدم اجرای قانون مسئولیت اجتماعی توسط بسیاری از معادن فعال در شهرستان پرداخت و خواستار پایبندی این واحدها به تعهدات اجتماعی خود در قبال مردم منطقه شد.
