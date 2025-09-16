  1. استانها
دولت به مشکلات لنج داران ورود کند

بندرعباس- امام جمعه بندرخمیر با اشاره به مشکلات ملوانان خواستار ورود جدی دولت برای حل مشکلات لنج داران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شعیب صالحی در جلسه شورای اداری بندر خمیر ضمن تقدیر از تلاش‌های مجدانه فرماندار در راستای برنامه‌ریزی و رفع دغدغه‌های مردم با اشاره به وضعیت نامطلوب مجتمع بندری خمیر، اظهار کرد: عدم ساماندهی مناسب این مجموعه باعث شده است که لنج‌داران خمیری از فعالیت در حوزه دریامحور ناامید شده و بسیاری از آنان خانه‌نشین شوند.

وی ادامه داد: باید به مشکلاتی که برای لنج‌داران پیش آمده، ورود جدی کرد و مجوز سفرهای دریایی را افزایش داد.

صالحی عنوان کرد: مسئولان باید بدانند که سفره ملوان‌های خمیری ماه‌های متمادی خالی است و آن‌هاشرمنده زن و بچه خود شده‌اند.

امام جمعه بندر خمیر در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به کمبودهای حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به این بخش شد.

همچنین، وی بر لزوم ارتقا و توجه خاص به بخش آموزشی شهرستان تأکید کرد.

حجت الاسلام صالحی در پایان به موضوع مهم عدم اجرای قانون مسئولیت اجتماعی توسط بسیاری از معادن فعال در شهرستان پرداخت و خواستار پایبندی این واحدها به تعهدات اجتماعی خود در قبال مردم منطقه شد.

