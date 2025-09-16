  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۴

هشدار نسبت به احتمال وقوع جنگ میان قاهره و تل‌آویو

هشدار نسبت به احتمال وقوع جنگ میان قاهره و تل‌آویو

منابع صهیونیستی نسبت به قدرت نظامی مصر و احتمال وقوع جنگ میان تل آویو و قاهره در آینده نزدیک هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تال اورتان کارشناس امور نظامی رژیم صهیونیستی و افسر سابق سرویس اطلاعات نظامی این رژیم هشدار داد که سرویس‌های جاسوسی تل آویو باید مصر را زیر نظر بگیرند چرا که این کشور خود را برای جنگ با رژیم صهیونیستی آماده می‌کند.

روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نیز گزارش داد که روابط میان قاهره و تل آویو به پایین‌ترین حد خود در سطوح سیاسی رسیده است و توافقنامه‌های صلح و عادی سازی روابط که امید زیادی به آن می‌رفت در حال از دست رفتن است.

عناوین روزنامه‌های عبری زبان طی روزهای گذشته نیز به قدرت گرفتن نظامی مصر و آمادگی جنگی این کشور در سایه برگزاری مانورهای گسترده با آمریکا، روسیه و چین اختصاص یافته است.

