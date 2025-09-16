به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی باقرزاده همائی با اشاره به اجرای صحیح قوانین ساماندهی صنعت خودرو و بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، روند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی در گمرکات کشور را رضایت‌بخش توصیف کرد.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران در توضیح برخی برداشت‌های نادرست مطرح‌شده در فضای مجازی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران هیچ‌گونه مجوزی برای واردات خودرو صادر نمی‌کند؛ بلکه این سازمان گواهینامه انطباق با استانداردها و مقررات فنی را پس از اطمینان از رعایت الزامات قانونی، صادر و به گمرک ارائه می‌نماید.

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، باقرزاده همائی تصریح کرد: به منظور تسهیل و تسریع در واردات خودرو و در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است که در مرحله ثبت سفارش نیازی به تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران نیست و فرآیند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی پس از اظهار در گمرک انجام می‌شود.