به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آمار ایرانخودرو و سایپا منتشر شده است. بعد از گذشت کمتر از یک سال از خصوصیسازی، سایپا با افت ۳۰ درصدی تولید مواجه شده اما ایرانخودرو افزایش ۲ درصدی داشته است. ایرانخودرو هرچند چالشهای قیمتی دارد، اما به لحاظ تیراژ تولیدی شرایط بهتری از سایپا دارد.
او ادامه داد: در جلساتی که با آقای پزشکیان و سایر مسئولان در بحث خصوصیسازی داشتیم، تأکید شد که باید روش غلط واگذاری مالکیت کنار گذاشته شود. این مدل مفسدههایی دارد، چه قیمت بالا باشد چه پایین؛ ما باید ابتدا مدیریت را واگذار کنیم. اگر مدیریتی پنج یا ده سال سیستم را خوب پیش برد و اهلیت داشت، بعد به سمت واگذاری مالکیت برویم. این همان مدلی است که دولت هم بر آن تأکید دارد و رئیسجمهور هم گفتند اولین نمونهاش در ایرانخودرو اجرا شده است.
زنگنه با اشاره به برخی مشکلات در اجرای این سیاست اظهار داشت: متأسفانه حتی در شرکتهایی که دولت فقط یک صندلی دارد، همچنان مدیرعامل تعیین میکند و اعمال مدیریت میکند. همین موضوع باعث نارضایتی سهامداران شده است. بنابراین این روش واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بهترین روش است و باید در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود، چون در آنجا تأکید بر واگذاری مالکیت شده بود.
او تصریح کرد: دولت نباید ضعیف شود، بلکه باید نقش سهامدار را ایفا کند و مدیریت به بخش خصوصی کارآزموده و دارای سابقه واگذار شود. به نظر من این مدل، مدل خوبی است و نسبت به مدلهای قبلی نتیجه بهتری داشته است.
وی افزود: هرچند شیوه انجام آن ایراداتی داشت و ما همان زمان نقدهایی به وزارت اقتصاد وارد کردیم، اما گزارشها نشان میدهد که اتفاقات خوبی در حال وقوع است.
زنگنه همچنین خبر داد: ایرانخودرو بهزودی یک خودروی جدید به بازار عرضه خواهد کرد. این خودرو کیفیت بالایی دارد، قیمتش مناسب است و میتواند نیازهای مردم را برطرف کند. اسم خودرو کمی عجیب است، اما محصول خوبی خواهد بود.
وی در پایان درباره وضعیت سایپا گفت: سایپا هم باید مدیریت خود را به همین روش واگذار کند، اما متأسفانه برخی اجازه چنین اقدامی را نمیدهند.
گفتنی است؛ موضوع واگذاری مدیریت به جای مالکیت در صنعت خودرو پیشتر نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده بود. در اسفند سال گذشته، شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بر ضرورت اصلاح شیوه خصوصیسازی تأکید کرد و رئیسجمهور اعلام کرد مدل ایرانخودرو بهعنوان الگوی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در نظر گرفته خواهد شد.
نظر شما