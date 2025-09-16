بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه آزاد ضربه به آینده علمی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نامهای خطاب به سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد که بازنشسته کردن اجباری برخی اساتید باسابقه این دانشگاه برخلاف ضوابط وزارت علوم است و باید برای حفظ سرمایههای علمی کشور در این تصمیم تجدیدنظر شود.
متن نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر رنجبر
سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی
سلام علیکم
احتراماً همانگونه که مستحضرید اعضای هیئت علمی دانشگاهها، گران بهاترین و تاثیرگذارترین بخش سرمایه انسانی کشور را تشکیل میدهند. کشور ما دارای دانشمندان و فرهیختگانی است که در دانشگاههای خوب و مترقی پرورش یافته اند و وظیفه ماست که این سرمایه گرانقدر را حفظ نمائیم.
دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه مردمی، سرمایه و آبروی نظام جمهوری اسلامی میباشد که باید همه تلاش نمائیم تا این دانشگاه در پیشبرد علمی و پیشرفت کشور پیشگام شود و از سیاستهای خلاف بهره وری در آن دانشگاه که باعث نگرانی دانشگاهیان و اهل علم میشود، پرهیز نمود.
اخیراً مراجعات و درخواستهایی به این کمیسیون واصل شده است که نسبت به بازنشسته نمودن اجباری تعدادی از اساتید خوب و باتجربه دانشگاه آزاد اسلامی خارج از ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معترض بوده و درخواست تجدیدنظر داشته اند، این در حالی است که هیئت رئیسه و بسیاری از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی خود هیئت علمی وزارت علوم بوده و در بازنشستگی از ضوابط دانشگاههای وزارت علوم تبعیت میکنند اما برای اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، بازنشستگی با شرایط متفاوت اجرا میشود. (سن بازنشستگی در وزارت علوم برای استادیار، دانشیار و استاد تمام به ترتیب ۶۵، ۶۷ و ۷۰ سال است.) لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی موضوع، حداکثر مساعدت قانونی در جهت نگهداشت و بهرهگیری از اساتید برجسته و صاحب علم و تجربه آن دانشگاه به عمل آید.
ضمناً کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی مینماید با توجه به ظرفیت اساتید فوق الذکر، با پیگیری از مراجع ذیصلاح، امکان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و ایجاد رشته محلهای جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی را فراهم سازد. همچنین حذف این اساتید در کاهش رشتههای آن دانشگاه تأثیرگذار خواهد بود و دانشگاه متضرر خواهد شد.
