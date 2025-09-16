به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی مدیرعامل این بانک، تداوم مسیر و حرکت در ریل پرافتخار بناشده توسط مدیران و پیشکسوتان این بانک را مهم‌ترین مسئولیت امروز دانست و گفت: در آغاز هفتادوچهارمین سال فعالیت بانک، با وجود همه پیچیدگی‌ها و سختی‌ها در مسیر توسعه، مسئولیتی پرافتخار بر دوش ماست. امروز مهم‌ترین وظیفه ما ادامه راهی است که مدیران پیشین و پیشکسوتان بنا نهاده‌اند و بانک صادرات ایران را در مسیر دستیابی به جایگاه شایسته خود هدایت کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش مهم بانک صادرات ایران در توسعه اقتصاد و شکوفایی کشور طی ۷۳ سال گذشته، افزود: بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران یا حمایت و پشتیبانی بانک صادرات ایران پایه‌گذاری شده یا با حمایت این بانک رشد و توسعه یافته است. تلاش‌های امروز بانک نیز در همان مسیر خدمت به اقتصاد و مردم کشور ادامه دارد.

سیفی خاطرنشان کرد: مشتریان و همکاران بانک صادرات ایران خاطرات خوبی از گذشته این بانک دارند و همین موضوع مسئولیت ما را برای حفظ جایگاه واقعی بانک سنگین‌تر می‌کند. همان‌گونه که بانک صادرات ایران در دهه‌های گذشته در اوج بود، امروز نیز باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها پاسخگوی نیازها و سلیقه‌های متنوع مشتریان باشیم و این مهم بدون بهره‌گیری از تجربه و هم‌افزایی مدیران و پیشکسوتان امکان‌پذیر نیست.

این نشست با حضور مدیران عامل پیشین بانک از جمله احمد حاتمی‌یزد، سید بهاءالدین حسینی هاشمی، محمدرضا پیشرو، اسماعیل لله‌گانی، حجت‌اله صیدی و جمعی از اعضای سابق هیئت‌مدیره و مدیران ارشد بانک برگزار شد.

در این مراسم صمیمانه که با اجرای محمد معتمدی، خواننده محبوب کشور همراه بود، سه نفر از پیشکسوتان بانک در سخنانی بر حفظ و اقتدار جایگاه بانک صادرات ایران برای تداوم خدمت به اقتصاد کشور تأکید کردند. همچنین از هفت مدیر پیشکسوت بانک تجلیل به عمل آمد.

نشست مدیران ادوار بانک صادرات ایران با اجرای امیرحسین مدرس، مجری توانمند کشور برگزار شد. در بخش دیگری از این برنامه، رشید کاکاوند شاعر، پژوهشگر و نویسنده سرشناس کشور به بیان اهمیت شاهنامه و نقش آن در فرهنگ و هنر کشور پرداخت.‌