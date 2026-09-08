آغاز فصلی تازه در سازمان نهضت سوادآموزی

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در پیامی به مناسبت روز جهانی سوادآموزی، با تأکید بر اینکه سواد امروز فراتر از خواندن و نوشتن و ابزاری برای توانمندسازی، توسعه پایدار و تحقق عدالت آموزشی است، از آغاز «فصلی تازه از تحول» در سازمان نهضت سوادآموزی از طریق بازنگری در اساسنامه و تدوین نقشه راه جدید خبر داد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ ﴿ بخوان به نام پروردگارت که آفرید﴾

چه شکوهمند است آغاز رسالت انسان؛ آغاز با کلمه‌ای که وی را از تاریکی به روشنایی می‌برد؛ از ندانستن به دانستن، از خاموشی به آگاهی و از تردید به توانستن!

«روز جهانی سوادآموزی»، روز بزرگداشت نور و روشنایی است؛ روز پاسداشت انسان‌هایی که آموختن را انتخاب کرده‌اند و روز بزرگداشت مردان و زنانی است که رسالت خویش را در افروختن چراغ دانایی برای دیگران یافته‌اند.

هشتم سپتامبر، برابر با ۱۷ شهریور، روزی است که جهان، یک‌صدا بر اهمیت دانایی و حق همگانی انسان‌ها برای آموختن تأکید می‌کند.

یونسکو این روز را در سال ۲۰۲۶ با شعار«سواد برای مردم، کره زمین و شکوفایی» گرامی داشته است؛ شعاری که سواد را نه صرفاً یک مهارت فردی، بلکه نیرویی برای ساختن جامعه‌ای فراگیر، آینده‌ای پایدار و جهانی برخوردار از فرصت‌های بیشتر برای شکوفایی می‌داند.

امروزه در جهانی که مرزهای دانش هر روز گسترده‌تر می‌شود، سواد نیز معنایی فراتر یافته است. انسان امروز باید بتواند جهان پیرامون خود را بفهمد، در برابر سیلاب اطلاعات درست و نادرست، آگاهانه انتخاب کند، با فناوری‌های نوین همگام شود و برای حفظ زمین و ساختن آینده‌ای پایدار، مسئولانه زندگی کند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز، سازمان نهضت سوادآموزی در آستانه «فصلی تازه از تحول» قرار گرفته است؛ فصلی که در آن، تجربه‌های ارزشمند گذشته، چراغ راه آینده خواهد بود.

«بازنگری در اساسنامه سازمان نهضت سوادآموزی» و «تدوین نقشه راه جدید»، صرفاً بازنگری در ساختارها و برنامه‌های این سازمان نیست؛ بلکه بازتعریف افق مأموریت سوادآموزی برای پاسخگویی به نیازهای انسان امروز و ساختن فردای ایران اسلامی است.

این تحول باید سازمان نهضت سوادآموزی را به نهضتی برای توانمندسازی، یادگیری همیشگی، توسعه و تعمیق سواد و تحقق عدالت آموزشی ارتقا دهد؛ نهضتی که در آن، هر انسان، فارغ از محل زندگی، شرایط اجتماعی و اقتصادی، فرصت آن را داشته باشد که بیاموزد، رشد کند و در ساختن آینده خویش و جامعه سهیم باشد.

ما باور داریم که هیچ انسانی نباید در پشت دیوار بی‌سوادی بماند، هیچ استعدادی نباید در تاریکی ناآگاهی خاموش شود و هیچ نسلی نباید از حق آموختن و ساختن آینده محروم بماند.

فرارسیدن «روز جهانی سوادآموزی» را به تمامی جویندگان دانش و تلاشگران عرصه سوادآموزی تبریک می گویم و امیدوارم با همدلی، نوآوری و بهره مندی از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و فناوری‌های نوین، بتوانیم افق‌های تازه‌ای از عدالت آموزشی، یادگیری همیشگی و توانمندسازی انسان‌ها را پیش روی جامعه بگشاییم.