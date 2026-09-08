به گزارش خبرنگار مهر، شرایط جنگی کشور ایجاب میکند تمهیدات لازم برای تامین کالاهای اساسی که اولین نیاز هر موجود زندهای اندیشیده شود. نهادههای دامی به طور مستقیم و غیرمستقیم در تولید مواد پروتئینی کشور تاثیر دارد. تولید گوشت، تخممرغ، انواع لبنیات و... همگی وابسته به تامین نهادههای دام، طیور و آبزیان هستند. همچنین برخی خوراکها که تامین آنها با چالش مواجه شده است، میتواند با خوراکهای دامی دیگر جایگزین شود.
بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، فردا چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ ثبت سفارش گندم دامی آغاز میشود.
در این اطلاعیه به واردکنندگان اعلام شده است «ثبت سفارش واردات گندم دامی، مجاز و متقاضیان ابتدا باید با مراجعه به موسسه جهاد استقلال نسبت به عقد تفاهمنامه اقدام و سپس جهت انجام فرایند ثبت سفارش با ارائه معرفینامه موسسه مذکور به معاونت توسعه بازرگانی مراجعه کنند.»
همچنین یادآوری میشود، ثبت سفارش واردات گندم معمولی (پرمصرفترین ماده غذایی در کشور) برای مصارف صنف و صنعت نیز از فردا چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت امکانپذیر است.
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