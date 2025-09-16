به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی پور در نشست با شهرداران و فرمانداران با تاکید بر اهمیت ساماندهی حمل و نقل دانشآموزی و سرویس مدارس، اظهار کرد: این موضوع یکی از اولویتهای اصلی استان بوده و رفع مشکلات مرتبط از جمله تعیین نرخ مناسب سرویسها باید به گونهای انجام شود که رضایت والدین دانشآموزان و رانندگان شرکتهای حمل و نقل را تأمین نماید.
وی با استناد به آئیننامه اجرایی حمل و نقل دانشآموزان، از فرمانداران خواست تا با تشکیل جلسات شورای هماهنگی ترافیک و ستاد مهر شهرستانها، به سرعت نسبت به رفع نواقص و کمبودها در حوزه سرویس مدارس اقدام کنند.
معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش، شهرداریها و پلیس راهور استان در برگزاری دورههای توجیهی برای رانندگان سرویس مدارس و شرکتهای حمل و نقل دانشآموزی تاکید کرد.
گفتنی است شهرداریهای استان موظف شدند نسبت به ایمنسازی مدارس واقع در حاشیه خیابانها و معابر شهری اقدام کنند و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای نیز مسئولیت ایمنسازی مسیرهای روستایی را برعهده گرفت.
لازم به ذکر است که شهرداری بندرعباس نیز موظف شد تا اقدامات لازم برای ایمنسازی معابر و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در حاشیه مدارس، بهروزرسانی و رفع اشکالات سامانه سپند و ارائه خدمات رایگان ناوگان اتوبوسرانی در روز اول مهرماه را در دستور کار قرار دهد.
