امکان تسلیم اظهارنامه پیش فرض برای تمام مودیان با فروش بیش از حد نصاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص تسلیم اظهارنامه پیش فرض توسط صاحبان مشاغل گروه‌های اول، دوم و سوم برای سال ۱۴۰۳، اعلام کرد: به منظور بهره مندی از مزایای تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای تمامی مودیان صاحبان مشاغلی که میزان فروش و درآمد خالص آنها برای عملکرد سال ۱۴۰۳، بیش از مبالغ حدنصاب تعیین شده (۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای مشاغل انفرادی) و یا بیش از مبلغ (۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای مشاغل مشارکتی) باشد امکان تسلیم اظهارنامه پیش فرض در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir فراهم شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است، مودیانی که نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم اظهارنامه پیش فرض، با مالیات مشخص شده در آن اقدام نمایند، اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی می‌شود و برگ قطعی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ آنها بدون رسیدگی بر اساس مالیات تعیین شده صادر و ابلاغ خواهد شد.

یکی از اهداف اصلی سازمان امور مالیاتی از ارائه اظهارنامه‌های پیش‌فرض، کاهش اختلافات و رسیدگی‌های زمان‌بر میان مؤدیان و ممیزان مالیاتی است. در واقع، با این سازوکار مؤدیانی که اظهارنامه خود را بر اساس برآورد سازمان تأیید کنند، در دسته «کم‌ریسک» قرار گرفته و مشمول حسابرسی‌های سنگین و بررسی‌های جزئی نخواهند شد. این اقدام می‌تواند به افزایش رضایت مؤدیان و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند مالیاتی منجر شود.

از سوی دیگر، این طرح به سازمان امور مالیاتی امکان می‌دهد منابع انسانی و کارشناسی خود را به‌جای تمرکز بر پرونده‌های کوچک و کم‌ریسک، بر رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و پرریسک متمرکز کند. به این ترتیب، نه تنها کارایی نظام مالیاتی ارتقا پیدا می‌کند، بلکه عدالت مالیاتی نیز بیشتر محقق می‌شود؛ چرا که بررسی‌های دقیق‌تر روی مؤدیانی انجام خواهد شد که احتمال فرار مالیاتی یا عدم شفافیت در فعالیت‌های آنان بیشتر است.