به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه خوارزمی میزبان اولین نشست تخصصی مدیران و سرپرستان خوابگاههای دانشجویی استان البرز بود.
جهانبخش دانشیان، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در اولین گردهمایی مدیران، کارشناسان و سرپرستان سراهای دانشجویی استان البرز که در سالن غدیر دانشگاه خوارزمی برگزار شد، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، این گردهمایی را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات و یافتن راهکار برای مسائل خوابگاهها دانست.
وی با تأکید بر اینکه بزرگترین ثروت هر کشور، نیروی انسانی کارآمد و ماهر آن است، اظهار داشت: «هرچه برای تربیت این نیرو در دانشگاهها سرمایهگذاری کنیم، آینده کشور و فرزندانمان را تضمین کردهایم. نقش شما سرپرستان و مدیران خوابگاهها در این مسیر بسیار حیاتی است، چرا که دانشجویان خوابگاهی ساعات بیشتری را با شما سپری میکنند.
دانشیان با اشاره به دستورالعمل وزیر علوم، پنج محور اساسی که باید مورد توجه جدی قرار گیرند را برشمرد:
۱. تغذیه
۲. خوابگاه
۳. سلامت روان
۴. تربیت بدنی
۵. پدافند غیرعامل (آمادگی برای شرایط بحرانی)
وی با اشاره به حوادثی مانند مسمومیت و آتشسوزی در برخی خوابگاهها، بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی تأکید کرد و گفت: «خوابگاه باید مجهز به سنسورهای دود و گاز باشد. وضعیت برق، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی، تهویه و امنیت محیط اطراف خوابگاهها باید به طور مستمر رصد و پیگیری شود. شما باید آنقدر پیگیری کنید تا مشکلات حل شود.»
دانشیان از تمامی مدیران و سرپرستان خواست با همکاری و پشتکار، اطلاعات دقیق و کاملی از وضعیت خوابگاهها جمعآوری کرده و برای رفع مشکلات موجود تلاش کنند تا محیطی امن و آرامشبخش برای دانشجویان فراهم شود.
لواسانی، معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی، در اولین گردهمایی مدیران، کارشناسان و سرپرستان سراهای دانشجویی استان البرز، با شعار «سرای سبز»، سخنرانی خود را با موضوع بهرهگیری از فناوریهای نوظهور در صنعت خوابگاهداری آغاز کرد.
وی در ابتدا بر استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین برای بهبود کیفیت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاهها تأکید کرد و گفت: «میتوانیم با بهکارگیری این ابزارها، محیطی پویاتر و کارآمدتر برای دانشجویان فراهم آوریم.»
لواسانی به نقش رو به رشد دانشجویان در مدیریت سراها اشاره کرد و افزود: «نقش دانشجویان در اداره امور خوابگاهها در حال پررنگتر شدن است و این یک فرصت ارزشمند برای تمرین مسئولیتپذیری و ابتکار عمل است.»
معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی با قدردانی از زحمات سرپرستان خوابگاهها اظهار داشت: سرپرستان، نیروهای ارزشمندی هستند که راهبری و رهبری فضای دانشگاهی را بر عهده دارند. این نقش کمتر دیده شده است، در حالی که آنان را میتوان رؤسای دانشگاه در شیفت شب دانست. باید اهمیت ویژهای به این عزیزان داده شود.
وی در ادامه بر لزوم همکاری بین بخشهای مختلف از جمله مدیریت مراکز مشاوره، بهداشت، پدافند غیرعامل، تربیت بدنی و فنی مهندسی برای تأمین ایمنی، تابآوری و نشاط در خوابگاهها تأکید کرد.
لواسانی گفت: در استان البرز، این هماهنگی بین مدیریتهای مختلف باید پررنگتر باشد. خوابگاهها تنها یک مکان اقامتی نیستند، بلکه محلی برای تمرین زندگی اجتماعی و مسئولیتپذیری هستند.
آهنگران، مدیر امور دانشجویی دانشگاه خوارزمی و دبیر این نشست، در آغاز اولین گردهمایی مدیران و سرپرستان سراهای دانشجویی استان البرز، با خیرمقدم به حضار، هدف نهایی این گردهمایی را ایجاد همافزایی و ارتقای بهرهوری و هماهنگی بین مدیران خوابگاههای سراسر استان عنوان کرد.
وی با تأکید بر نقش محوری خوابگاههای دانشجویی اظهار داشت: خوابگاه دانشجویی تنها مکانی برای اسکان نیست، بلکه خانه دوم دانشجویان و کانون شکلگیری شخصیت، فرهنگ و مهارتهای زندگی اجتماعی آنان است. امروز ما اینجا جمع شدهایم تا با تبادل نظر و تجربیات، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت زندگی دانشجویی برداریم.
