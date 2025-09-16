به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از People's Daily Online، شرکتکنندگان در این مجمع که در شهر کونمینگ واقع در استان یوننان برگزار میشود، یادآور شدهاند که از زمان پیشنهاد ابتکار کمربند و جاده (BRI) توسط شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در سال ۲۰۱۳، این ابتکار نتایج پرباری به دست آورده و به یک کالای عمومی بینالمللی محبوب و بستری برای همکاری جهانی تبدیل شده است.
در نشست اخیر «سازمان همکاری شانگهای پلاس»، رئیسجمهور چین ابتکار حکمرانی جهانی را مطرح کرد که با ارائه خرد و راهحلهای چینی، به ایجاد سیستمی عادلانهتر و منصفانهتر برای حکمرانی جهانی کمک میکند و فرصتهای جدید و گستردهتری برای پیشبرد همکاری کیفی در ابتکار کمربند و جاده را فراهم میآورد.
شرکتکنندگان در مجمع تأکید کردند که رسانههای سراسر جهان باید همکاری خود را تقویت کنند، بهعنوان اجراکنندگان و مُروجان روح جاده ابریشم عمل کنند و اصول برابری، یادگیری متقابل، گفتوگو و فراگیری میان تمدنها را رعایت کنند. آنها اظهار داشتند که رسانهها باید بهعنوان راویان و ثبتکنندگان دستاوردهای توسعه عمل کنند، به گزارشدهی درباره اقدامات همکاری کمربند و جاده ادامه دهند و به ایجاد انگیزه گسترده برای همکاری برد-برد کمک کنند.
به گفته آنها، رسانهها باید در یادگیری متقابل میان تمدنها مشارکت کرده و به پیشبرد آن کمک کنند، از آثار باکیفیت برای ایجاد درک، رفع شکافها و نزدیکتر کردن مردم به یکدیگر استفاده و پایهای محکم برای جامعهای با آینده مشترک برای بشریت ایجاد کنند.
این مجمع بهطور مشترک توسط روزنامه پیپلز دیلی، کمیته استانی حزب کمونیست چین (CPC) در یوننان و دولت محلی استان یوننان و با موضوع «مسئولیت مشترک رسانهها برای تبادل و یادگیری متقابل میان تمدنها» برگزار شد. این رویداد شامل مراسم افتتاحیه، مجمع اصلی، چندین مجمع فرعی، مراسم اهدای جوایز دومین جوایز جهانی اخبار جاده ابریشم و مجمع همکاری رسانهای ۱۰+۳ بود.
پس از این مجمع، نمایندگان رسانههای چینی و بینالمللی فعالیتهای گزارشدهی مشترک را در یوننان و سایر استانها، مناطق خودمختار و شهرهای سراسر کشور انجام خواهند داد.
از زمان آغاز به کار در سال ۲۰۱۴، مجمع همکاری رسانهای کمربند و جاده تاکنون ۹ بار برگزار شده است. این مجمع بیش از ۱۰۰۰ نماینده از رسانههای جهانی و سازمانهای بینالمللی و منطقهای در بیش از ۱۰۰ کشور و منطقه را جذب کرده و اجماع و انگیزه گستردهای برای پیشبرد همکاری باکیفیت کمربند و جاده ایجاد کرده است.
