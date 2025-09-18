وزیر دفاع چین: جهان در دو راهی صلح و جنگ قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونگ جون، وزیر دفاع چین در سخنرانی افتتاحیه «مجمع امنیتی شیانگشان» هشدار داد که صلح جهانی با تهدیدها و چالش‌های جدیدی روبه‌رو است.

وی تأکید کرد: باید هوشیار بمانیم و با منطق سلطه‌جویی و سیاست‌های زورمدارانه مخالفت کنیم.

وزیر دفاع چین افزود: در خصوص جنگ، جهان بار دیگر در برابر یک دوراهی سرنوشت‌ساز؛ صلح و گفت‌وگو یا تقابل قرار گرفته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ارتش چین آماده است با ارتش‌های سایر کشورها برای حفظ صلح جهانی همکاری کند.

وزیر دفاع چین گفت: برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی جهان، رزمایش‌های مشترکی را برگزار می‌کنیم.