خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: مجمع همکاری رسانه‌ای ۲۰۲۵ درباره طرح کمربند و جاده در استان یون‌نان چین بیش از ۲۰۰ نماینده از ۸۷ کشور، از جمله سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین ۱۶۵ رسانه را گرد هم آورد. این رویداد فرصتی بی‌نظیر برای گفتگو میان روزنامه‌نگاران، سیاست‌گذاران و کارشناسان فراهم کرد و نقش حیاتی رسانه‌ها را در شکل‌دهی به درک جهانی از توسعه و همکاری بین‌المللی تحت ابتکار کمربند و جاده (BRI) تقویت کرد. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که سازمان‌های رسانه‌ای باید هم به عنوان ثبت‌کننده و هم مروج روح جاده ابریشم عمل کنند و اصول برابری، یادگیری متقابل و گفتگوی بین تمدن‌ها را حفظ کنند.

تحول در توسعه جهانی

از زمان آغاز به کار خود در سال ۲۰۱۳، ابتکار یک کمربند، یک جاده به یک طرح جهانی تبدیل شده که اوراسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و فراتر از آن را به هم متصل می‌کند. بیش از ۱۵۰ کشور و ۳۰ سازمان بین‌المللی به این طرح پیوسته‌اند و آن را به یک چارچوب واقعاً جهانی برای همکاری تبدیل کرده‌اند. طرح یک کمربند، یک جاده بر مبنای مشورت، برنامه‌ریزی و منافع مشترک طراحی شده است و به کشورهای شریک اجازه می‌دهد تا ارزش منابع خود را به حداکثر رسانده و زیرساخت‌های خود را صنعتی و مدرن کنند.

کارشناسان حاضر در این مجمع خاطرنشان کردند که طرح یک کمربند، یک جاده نمایانگر یک مدل نوین از همکاری برد-برد است. برخلاف کمک‌های سنتی، چین فناوری، دانش فنی و سرمایه را به روش‌هایی به اشتراک می‌گذارد که کشورهای شریک را قادر می‌سازد تا ارزش منابع طبیعی و انسانی خود را افزایش دهند. این رویکرد در تضاد با چارچوب‌های حاصل جمع صفر است و تأکید می‌کند که رفاه متقابل، ثبات و صلح جهانی را تقویت می‌کند.

ابتکار حاکمیت جهانی و ابتکار یک کمربند، یک جاده

این مجمع متعاقب طرح ابتکاری حاکمیت جهانی (GGI) مطرح شده از سوی رئیس جمهور شیء جین پینگ، که در نشست سازمان همکاری شانگهای پلاس در تیانجین در اول سپتامبر ۲۰۲۵ پیشنهاد شده بود، برگزار شد. شیء با رونمایی از GGI، بر لزوم توسعه بین‌المللی فراگیر، مشارکتی و با کیفیت بالا تأکید و اعلام کرد: ما باید به برچیدن دیوارها ادامه دهیم، نه بناکردن آنها؛ ما باید به دنبال ادغام باشیم، نه جدایی. ما باید همکاری با کیفیت بالای کمربند و جاده را پیش ببریم و برای جهانی شدن اقتصادی سودمند و فراگیر جهانی تلاش کنیم.

همکاری چین و ایران در چارچوب کمربند و جاده

همکاری چین و ایران در چارچوب کمربند و جاده

همکاری چین و ایران در چارچوب کمربند و جاده

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، پیش از سفر به چین برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، بر تعهد تهران به «همکاری جدی و سازنده» با پکن به ویژه در چارچوب طرح کمربند و جاده تأکید کرد. بدون شک، موقعیت راهبردی و مشارکت فعال ایران، این کشور را به شریکی حیاتی در افزایش ارتباطات و تجارت منطقه‌ای و پل ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و فراتر از آن تبدیل می‌کند.

نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به گفتگوی جهانی

مجمع همکاری رسانه‌ای ۲۰۲۵ درباره کمربند و جاده که به طور مشترک توسط روزنامه People’s Daily، کمیته حزب کمونیست چین در استان یون‌نان و دولت منطقه‌ای این استان برگزار شد، نقش محوری رسانه‌ها را در پیشبرد طرح کمربند و جاده تقویت کرد.

این مجمع با تقویت گفتگو، نمایش دستاوردها و ترویج همکاری‌ها، نشان داد که چگونه این ابتکار همچنان به عنوان بستری جهانی برای رشد، تبادل فرهنگی و صلح پایدار عمل می‌کند. با تقویت مشارکت‌ها، سیاست‌های فراگیر و تعهد مشترک ملت‌هایی مانند ایران، طرح کمربند و جاده نمونه‌ای از یک مدل آینده‌نگر از همکاری برد-برد برای قرن بیست و یکم خواهد بود.