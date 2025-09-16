  1. استانها
  2. قم
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

«تفسیر نمونه» از تفاسیر شناخته‌شده جهان اسلام است

قم- مرجع تقلید شیعیان با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در ترجمه «تفسیر نمونه» این اثر را از تفاسیر شناخته‌شده جهان اسلام برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار گروهی از مترجمان تایلندی «تفسیر نمونه»، ضمن ابراز خرسندی از این اقدام ارزشمند علمی و فرهنگی، از تلاش‌های آنان تقدیر نموده و گفت: این فعالیت شما خدمتی بزرگ به اسلام و مسلمانان آن منطقه است.

وی در ادامه «تفسیر نمونه» را از تفاسیر شناخته‌شده جهان اسلام ذکر کرد و اظهار کرد: این اثر تاکنون به زبان‌های گوناگون از جمله عربی با عنوان «الأمثل»، اردو، آذری و بخش‌هایی به زبان انگلیسی و هوسا (آفریقایی) نیز ترجمه شده و مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفته است.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در ترجمه تفسیر نمونه، آن را اقدامی ارزشمند دانست و تأکید کرد که این خدمت علمی و فرهنگی، نقشی مؤثر در گسترش معارف اسلامی در شرق آسیا دارد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به چگونگی آغاز نگارش این تفسیر خاطرنشان کرد: گروهی از جوانان از ما خواستند تفسیری ساده و روان معرفی کنیم، دریافتیم برخی تفاسیر سنگین و تخصصی بودند و برخی دیگر با ادبیات قدیمی نگارش یافته بودند و از همین رو، تصمیم گرفتیم با کمک جمعی از دوستان، نگارش این تفسیر را آغاز کنیم و حتی در دوران تبعید کار نگارش آن متوقف نشد.

آیت‌الله مکارم شیرازی به ترجمه و انتشار کتاب «۵۰ درس عقاید» اشاره کرده و آن را اقدامی مؤثر در معرفی صحیح مکتب اهل‌بیت (ع) دانست و ادامه داد: این مجموعه برای معرفی صحیح مکتب اهل بیت و در پاسخ به تبلیغات نادرست و گسترده وهابی‌ها علیه شیعه نگاشته شد.

در پایان، وی برای موفقیت مترجمان و تداوم این دست فعالیت‌های علمی و فرهنگی دعا کرد.

مهدی بخشی سورکی

