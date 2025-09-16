به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار گروهی از مترجمان تایلندی «تفسیر نمونه»، ضمن ابراز خرسندی از این اقدام ارزشمند علمی و فرهنگی، از تلاش‌های آنان تقدیر نموده و گفت: این فعالیت شما خدمتی بزرگ به اسلام و مسلمانان آن منطقه است.

وی در ادامه «تفسیر نمونه» را از تفاسیر شناخته‌شده جهان اسلام ذکر کرد و اظهار کرد: این اثر تاکنون به زبان‌های گوناگون از جمله عربی با عنوان «الأمثل»، اردو، آذری و بخش‌هایی به زبان انگلیسی و هوسا (آفریقایی) نیز ترجمه شده و مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفته است.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در ترجمه تفسیر نمونه، آن را اقدامی ارزشمند دانست و تأکید کرد که این خدمت علمی و فرهنگی، نقشی مؤثر در گسترش معارف اسلامی در شرق آسیا دارد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به چگونگی آغاز نگارش این تفسیر خاطرنشان کرد: گروهی از جوانان از ما خواستند تفسیری ساده و روان معرفی کنیم، دریافتیم برخی تفاسیر سنگین و تخصصی بودند و برخی دیگر با ادبیات قدیمی نگارش یافته بودند و از همین رو، تصمیم گرفتیم با کمک جمعی از دوستان، نگارش این تفسیر را آغاز کنیم و حتی در دوران تبعید کار نگارش آن متوقف نشد.

آیت‌الله مکارم شیرازی به ترجمه و انتشار کتاب «۵۰ درس عقاید» اشاره کرده و آن را اقدامی مؤثر در معرفی صحیح مکتب اهل‌بیت (ع) دانست و ادامه داد: این مجموعه برای معرفی صحیح مکتب اهل بیت و در پاسخ به تبلیغات نادرست و گسترده وهابی‌ها علیه شیعه نگاشته شد.

در پایان، وی برای موفقیت مترجمان و تداوم این دست فعالیت‌های علمی و فرهنگی دعا کرد.