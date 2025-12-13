تولید تیرآهن کاهش یافت؛ رشد ۵ درصدی تولید فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار تولید هشت ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم تولید کل محصولات فولادی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد کاهش و حجم تولید محصولات میانی ۵.۴ درصد افزایش داشته است.

تولید آهن اسفنجی در ۸ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۸.۱ درصد، تولید کنسانتره سنگ آهن ۸.۲ درصد رشد داشته و تولید گندله سنگ آهن هم تقریباً ثابت بوده است.

افزایش دمای هوا در پاییز امسال نسبت به پارسال و در نتیجه عدم اعمال محدودیت‌های گازی بر فولادسازان در مهر و آبان ماه باعث شد در فولاد میانی رشد تولید به ثبت برسد.

کاهش تولید تیرآهن در هشت ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۷.۴ درصد) بیش‌تر از سایر محصولات زنجیره فولاد بوده که عمدتاً ناشی از تغییرات در خطوط تولید ذوب آهن اصفهان بوده است.

کاهش تولید انواع ورق‌های فولادی بیشتر به دلیل رکود بازار، موانع صادراتی و در عین حال تداوم واردات ارزیابی می‌شود.