به گزارش خبرنگار مهر، نظر به اجرای ماده ۲۷ قانون تأمین مالی و زیرساختها و اعمال برخی از نقطهنظرات اصلاحی و پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران «شیوهنامه فنی و اجرایی صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور»، توسط علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی دارایی ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ تصویب و به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
به موجب ماده (۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲) دستگاههای اجرایی و استانداریها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، موظفند ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بستههای سرمایهگذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود، اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایهگذاران واجد شرایط، واگذار کنند.
متن شیوهنامه از اینجا در دسترس است.
