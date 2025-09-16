هوای هویزه در وضعیت خطرناک؛ اهواز «بنفش» شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه، سامانه پایش کیفی هوای کشور از بحرانی شدن وضعیت آلودگی هوا در استان خوزستان خبر داد. بر اساس این داده‌ها، شهر هویزه با ثبت شاخص کیفیت هوا (AQI) برابر با ۵۰۰، در وضعیت «قهوه‌ای» و خطرناک‌ترین سطح آلودگی قرار گرفت. اهواز نیز با شاخص ۲۵۴ در وضعیت «بنفش» و بسیار ناسالم قرار دارد.

در همین بازه زمانی، شهرهای اندیمشک (۱۵۸)، ماهشهر (۱۵۷) و امیدیه (۱۵۱) در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفتند. همچنین شهرهای خرمشهر (۱۳۰)، شوش (۱۱۹)، هندیجان (۱۰۷) و بهبهان (۱۰۵) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شدند.

در مقابل، شهرهایی مانند آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی و هفتکل دارای هوای قابل قبول بوده‌اند و تنها شهرستان دهدز از هوای پاک برخوردار است.