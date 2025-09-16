دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا پایان هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری در نواحی مرکزی گاهی غبارآلود و در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشود.
به گفته وی، از بعدازظهر روز جمعه شدت وزش باد در نواحی غربی، مرکزی، جنوبی و برخی مناطق شمالی استان افزایش یافته و تند باد لحظهای و خیزش گردوخاک انتظار میرود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
معتمدی افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت آینده خواهند بود.
