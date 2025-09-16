۵ محصول جدید منطقه بین المللی نوآوری ایران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین اجلاس سالانه منطقه بین المللی نوآوری ایران صبح امروز با حضور معاون علمی رئیس جمهور، مهدی صفاری‌نیا رییس پارک فناوری پردیس و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه فناوری و نوآوری کشور برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر معرفی شرکت‌های برتر منطقه بین‌المللی نوآوری ایران در حوزه‌های مختلف، از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه رونمایی شد. این محصولات در حوزه‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، صنعت ریلی و حمل‌ونقل، صنعت پلیمر و لاستیک‌سازی و صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هستند.

سیرولیموس داروی پیشگیری از رد پیوند عضو

این فرآورده دانش‌بنیان محصول شرکت «زیست تخمیر» بوده و در پیشگیری از پس‌زدن پیوند (Rejection) در پیوند کلیه و در بیماری‌های غیرپیوندی در «لنفانژیولیومیوماتوز» و برخی تومورهای خوش‌خیم مثل «آنژیو میولیپوما» در بیماران «توبروز اسکلروزیس» کاربرد دارد. بیماران پیوندی و بیماران با بیماری‌های نادر مصرف‌کنندگان اصلی این فرآورده دارویی هستند. از جمله ویژگی‌ها و مزایای این محصول می‌توان به سازوکار عمل منحصربه‌فرد، حفظ عملکرد کلیه و کاهش بروز برخی تومورها پس از پیوند اشاره کرد.

داروی کنترل التهاب و فیبروز ریه (نینتدانیب)

داروی «اُفنیب» تولید شرکت دانش‌بنیان «سانافارمد» (از شرکت‌های عضو کارخانه نوآوری آزادی) دارویی پیشرفته در رده مهارکننده‌های »تیروزین کیناز» است که روند پیشرفت بیماری‌های ریوی پیش‌رونده را کند می‌سازد. این دارو با کاهش التهاب و فیبروز در بافت ریه، نقش مؤثری در بهبود عملکرد تنفسی بیماران دارد.

بیماران مبتلا به فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (IPF)، بیماران با سایر فیبروزهای پیش‌رونده ریوی (ILDs)، مبتلایان به بیماری ریوی ناشی از اسکلرودرمی (SSc-ILD) و بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیر کوچک نوع آدنوکارسینوما گروه هدف این دارو هستند.

رزین فنولیک نوالاک جهت تولید لاستیک و آجرهای نسوز

این فرآورده محصول شرکت دانش‌بنیان «رزیتان» بوده و به‌عنوان بایندر در ساخت آجرهای نسوز دولومیتی که در ساخت کوره‌های صنعتی، ذوب چدن و... با استفاده از قوس الکتریکی کاربرد دارند.

باتوجه‌به عدم وجود نمونه داخلی برای این محصولات و نیاز بازار به آنها، این محصول می‌تواند تا حدود بسیار زیاد نیاز داخلی را تأمین و از خروج ارز جلوگیری نمایند. علاوه بر این در خصوص «رزین‌های فنولیک دولومیتی»، این رزین می‌تواند به صنعت آجرهای نسوز در جهت استفاده از منابع بالای معدنی دولومیت به‌جای منابع معدنی محدود منیزیت و جلوگیری از واردات ماده معدنی منیزیت کمک نماید.

محصول فنولیک آلکیل فنل نووالک جامد

این محصول نیز تولید شرکت «رزیتان» بوده و به‌عنوان عامل چسبنده یا tackifier در تایرها و قطعات لاستیکی جهت ایجاد چسبندگی بین لایه‌های مختلف کاربرد دارد. شرکت‌های لاستیک‌سازی مشتریان این محصول هستند.

پوزیشنر الکتروپنوماتیک هوشمند

این محصول تولید شرکت توسعه ابزاردقیق ویرا کنترل بوده و در تمامی صنایع و در خطوط تولید کاربرد دارد. صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی، نیروگاه‌ها، فولاد، معادن، صنایع غذایی، کشت و صنعت، سیمان و... از مشتریان این محصول هستند. این محصول بر اساس به‌روزترین فنّاوری‌های موجود در دنیا به‌صورت بومی طراحی و ساخته شده است و علاوه بر قابلیت اطمینان بالا به نسبت نمونه‌های خارجی قیمت پایین‌تری برخوردار است.

سامانه هدایت مرکزی قطار

این سامانه باقابلیت پردازش تصویر و ثبت وقایع محصول شرکت فناوران طرح و توسعه سپنا است. ین سامانه، علاوه بر هدایت قطار، با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته مانند پردازش تصویر، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، با پایش مسیر سیر، تحلیل رفتار راهبر قطار، تحلیل رفتار مسافران بر روی سکو، ایمنی را ارتقا داده هشدارهای لازم را به راهبر، مرکز کنترل و ایستگاه‌ها مخابره می‌کند. از مهم‌ترین قابلیت‌های سامانه می‌توان به مواردی همچون کاهش احتمال وقوع سوانح، ثبت وقایع تولید گزارش تحلیلی برای پشتیبانی تصمیم‌گیری و بهبود مستمر، کاهش خسارت‌های مالی گزارش‌های بر خط اشاره کرد.