کشف جرثقیل و گیربکس قاچاق به ارزش ۹۵ میلیارد در جنوب شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف ۲۴۱ دستگاه جرثقیل و گیربکس خارجی قاچاق خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاها کشف شده را ۹۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی توضیح داد: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در جاده خاوران تخلیه و دپو گردیده که کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌نماید.

این مقام انتظامی افزود: مأموران این پلیس محل موصوف را بازرسی کردند که طی مشخص شد کالاها در سامانه‌ها ثبت نشده و اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته است.

وی تصریح کرد: کالاها شامل ۲۱۱ دستگاه جرثقیل سقفی و ۳۰ دستگاه موتور گیربکس خارجی بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شدند. این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۹۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.