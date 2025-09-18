  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

کشف جرثقیل و گیربکس قاچاق به ارزش ۹۵ میلیارد در جنوب شرق تهران

کشف جرثقیل و گیربکس قاچاق به ارزش ۹۵ میلیارد در جنوب شرق تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف جرثقیل و گیربکس قاچاق به ارزش ۹۵ میلیارد ریال در جنوب شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف ۲۴۱ دستگاه جرثقیل و گیربکس خارجی قاچاق خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاها کشف شده را ۹۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی توضیح داد: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در جاده خاوران تخلیه و دپو گردیده که کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌نماید.

این مقام انتظامی افزود: مأموران این پلیس محل موصوف را بازرسی کردند که طی مشخص شد کالاها در سامانه‌ها ثبت نشده و اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته است.

وی تصریح کرد: کالاها شامل ۲۱۱ دستگاه جرثقیل سقفی و ۳۰ دستگاه موتور گیربکس خارجی بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شدند. این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۹۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

کد خبر 6593543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها