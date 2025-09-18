کشف خودوری ۲۵۰ میلیاردی قاچاق در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف یک دستگاه خودوری لوکس قاچاق خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش این خودرو را ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

وی در خصوص این خبر، توضیح داد: با انجام اقدامات فنی مشخص شد یک دستگاه خودوری سواری لوکس قاچاق در پارکینگ منزلی واقع در خیابان ملاصدرا، پارک شده این خودرو به شکل قاچاق و با کامیون خودوربر به این مکان منتقل شده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضائی، تیمی از مأموران برای بررسی وارد عمل شده که طی آن مشخص شد مشخصات خودرو با پلاک، شماره شاسی، موتور و اتاق غیرفابریک بوده و با سند مطابقت ندارد.

وی تصریح کرد: به این ترتیب، متهم بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به دادسرا و تا اطلاع ثانوی خودرو به صورت توقیف به پارکینگ پلیس منتقل شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جامعه انضباط اقتصادی را در پی دارد. لذا از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.