هوای اصفهان در وضعیت زرد؛ ۳ شهر مجاور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور با میانگین ۹۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و رهنان با عدد ۸۸، پارک زمزم ۸۳، بزرگراه خرازی و خیابان میرزا طاهر ۸۹، دانشگاه صنعتی و خیابان فرشادی ۷۱، سپاهان‌شهر ۷۶، خیابان فیض ۸۲، ولدان ۹۱ و هزار جریب با عدد ۸۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان در ایستگاه پایش هوا در خیابان رودکی با عدد ۱۵۲ و کردآباد ۱۶۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در بولوار کاوه با عدد ۱۱۱ و خیابان زینبیه ۱۲۸ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوای شهر خمینی شهر با میانگین ۱۱۴، قهجاورستان با میانگین ۱۴۹ و کاشان ۱۰۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

