به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به انتشار گزارش کمیته تحقیقات سازمان ملل در خصوص ارتکاب جنایت نسل کشی در غزه توسط تل آویو خواهان انحلال این کمیته شد.

این وزارت خانه گزارش مذکور را رد کرده و مدعی شد که این گزارش بر اساس داده‌های جنبش حماس تدوین شده است.

دقایقی قبل، کمیته بین المللی تحقیقات وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی در حق فلسطینی‌ها در نوار غزه شده است. این کمیته به صورت رسمی از عبارت نسل کشی استفاده کرد.

در این گزارش آمده است که مقامات صهیونیست و عناصر وابسته به آنها مرتکب پنج فعل از افعال مربوط به نسل کشی در غزه شده‌اند. رژیم صهیونیستی این روند را طی ۲ سال گذشته با هدف از بین بردن فلسطینی‌ها از طریق قحطی در غزه پیش می‌برد. ۶۰ هزار مدرک و دلیل در این خصوص جمع آوری شده است.