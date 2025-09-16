انتشار تصویر وزیر خارجه آمریکا حین حفاری نزدیک مسجدالاقصی!+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تصویر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حال حفاری نمادین زیر منطقه سلوان نزدیک مسجد الاقصی در جریان سفر به اراضی اشغالی منتشر شده است.

در این تصویر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ساره همسر او نیز حضور دارند.

سایت صهیونیستی وای نت گزارش داد که دلیل اصلی سفر روبیو به اراضی اشغالی شرکت در مراسم افتتاح تونل حفاری شده زیر منطقه سلوان در نزدیکی مسجد الاقصی بوده است. گفته می‌شود که این تونل با هدف اجرای نقشه صهیونیست‌ها برای یهودی سازی مناطق نزدیک به مسجد الاقصی حفاری شده است. طول آن به ۶۰۰ متر می‌رسد و از بخش جنوبی به محله وادی حلوه در سلوان رسیده و در نزدیکی دیوار براق در غرب مسجد الاقصی به پایان می‌رسد.

هدف اصلی رژیم صهیونیستی از حفاری‌های گسترده در زیر مسجد الاقصی تخریب این مکان مقدس و ساخت یک معبد به جای آن است.