لزوم مشارکت صنایع غیردولتی پتروشیمی در توسعه مراکزآموزش علمی کاربردی

بوشهر- استاندار بوشهر بر مشارکت صنایع غیردولتی پتروشیمی برای توسعه مراکز آموزش علمی کاربردی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور بر لزوم استمرار حمایت و پشتیبانی از مراکز علمی کاربردی استان تاکید کرد.

وی با اشاره به تحصیل بیش از ۶ هزار دانشجو در مراکز دانشگاه علمی کاربردی استان افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای مهارت‌آموزی و تأمین نیروی ماهر مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی استان، اهتمام خاصی دارد و انتظار داریم که متناسب با نیاز بازار کار خصوصاً صنایع نفت و گاز نیز بتوانیم دوره‌های مهارت‌آموزی را برگزار کنیم.

استاندار بوشهر همچنین خواستار راه‌اندازی مراکز علمی و کاربردی در مراکز صنعتی خصوصاً در شهرستان‌های جنوبی استان شد و خاطر نشان کرد: راه‌اندازی این مراکز بویژه در بخش غیردولتی از جمله شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس، گامی ارزشمند برای توسعه دانش و مهارت‌آموزی و نهایتاً اشتغال پایدار است.

زارع تصریح کرد: دانشگاه علمی کاربردی باید متناسب با شرایط روز و بازار کار، دوره‌هایی را برگزار کند و در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت جوانان بومی، اهتمام ورزد.

علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، ضمن موافقت با درخواست‌های استاندار، دستورات لازم را صادر کرد.

