دوره های فنی و حرفه ای باید متناسب با نیاز بازار کار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر پنج شنبه در دیدار با مدیران و روسای فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان در سخنانی با تاکید بر گذراندن دوره های تخصصی توسط همه اقشار جامعه اظهار داشت: خوشبختانه دانشگاه علمی و کاربردی و اداره کل فنی و حرفه ای استان خلاءهای موجود در زمینه مهارت آموزی مردم لرستان را به خوبی پر کرده اند.

وی با بیان اینکه ادغام سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاه علمی کاربردی به طور حتم ماهیت و ماموریت های این دو دستگاه را به یکدیگر نزدیکتر خواهد کرد، ادامه داد: خوشبختانه طی چند سال اخیر ارتباط میان صنعت و دانشگاه به نحو مطلوبی ایجاد شده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه برگزاری دوره های آموزشی توسط سازمان فنی و حرفه ای موجب به کارگیری متخصصین در مناصب شغلی می شود عنوان کرد: برگزاری این دوره ها موجب بالا رفتن سطح مهارت ها، راندمان کاری، دانایی محوری و... در جامعه می شود.

دهمرده با تاکید بر برگزاری دوره های متناسب با نیاز استان توسط فنی و حرفه ای، بیان داشت: اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان باید در این راستا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متناسب با نیاز بازار کار استان کند.

وی همچنین با تاکید بر ایجاد رشته های دانشگاهی متناسب با بازار کار استان در مراکز علمی کاربردی لرستان یادآور شد: باید رشته های دانشگاه علمی کاربردی نیز موجب ارتقاء سطح مهارت دانشجویان این دانشگاه شود.