۳۰ باند مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شجاعینسب پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، اظهار کرد: خوشبختانه از ابتدای سال با هماهنگی ایجاد شده میان دستگاههای مختلف، اقدامات مؤثری در حوزه مقابله با مواد مخدر انجام شده و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی استان به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به کشف بیش از ۱۰ تن مواد مخدر از ابتدای سال در استان، افزود: همچنین ۳۰ باند مواد مخدر از ابتدای سال در استان شناسایی و دستگیر شدهاند.
سردار شجاعی نسب گفت: همچنین سه هزار و ۷۳۹ نفر در رابطه با مواد مخدر دستگیر و ۴۳۹ خودرو توقیف شده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۷۱۰ نفر از خرده فروشان مواد مخدر نیز دستگیر شده است، افزود: مجموع پروندههای این افراد سه هزار و ۵۲۸ پرونده بوده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: بازرسی خودروها و بهرهگیری از ابزارهای نوین نقش مهمی در کشف محمولهها داشته و این روند با حمایت و همکاری همه دستگاههای حاکمیتی ادامه خواهد داشت.
سردار شجاعینسب با اشاره به گلایه مردم نسبت به حضور معتادان متجاهر در برخی نقاط شهری، گفت: جمعآوری این افراد به تنهایی راهحل نهایی نیست و باید مراکز نگهداری و بازپروری به صورت جدی فعال شوند تا چرخه بازگشت مجدد آنان به جامعه کنترل شود.
وی یادآور شد: در این میان مردم نسبت به حضور معتادان متجاهر در آرامستان شهر بیرجند گلایه دارد و بارها هنگامی که به برای زیارت قبور درگذشتگان خود میروند با این پدیده رو به رو شدهاند.
به گفته وی، حتی برخی از این معتادان متجاهر حاضر به حضور در گرمخانههایی که شهرداری در نظر گرفته نیستند.
شجاعی نسب، خراسان جنوبی را از استانهای موفق و پیشرو در امر مبارزه با مواد مخدر دانست و تصریح کرد: نتیجه این موفقیتها حاصل همدلی، همکاری و حمایت همه دستگاهها و مطالبهگری مردم است که باید بیش از گذشته ادامه یابد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از تلاش همه همکاران و اعضای شورای هماهنگی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با انسجام و استفاده بهینه از ظرفیتها، شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی و اعتیاد در استان باشیم.
