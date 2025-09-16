پنجمین نمایشگاه دستاوردهای وقف با حضور ۵۰غرفه مرتبط با وقف افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه نمایشگاه «روایت پیشرفت» از امروز ۲۵ شهریور ماه با حضور حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افتتاح شد.
حجتالاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه دستاوردهای وقف، نقش مهم سازمان در حفظ و مولدسازی موقوفات را تشریح کرد.
حجتالاسلام خاموشی اظهار کرد: واقف نیتی دارد که بر اساس آن وقف میکند و اصل بر این است که خود واقف تولیت و مدیریت وقف را برعهده داشته باشد. اما در مواردی که موقوفه بلامتولی است، سازمان اوقاف بر اساس وقفنامه موجود، همان مدیریت و اجرای نیت را انجام میدهد. هدف ما این است که موقوفات را حفظ و مولدسازی کنیم تا منافع آن افزایش یافته و در راستای نیت واقف به بهترین شکل هزینه شود.»
رئیس سازمان اوقاف افزود: با تغییرات تاریخی و اجتماعی، باید اجرای نیت واقف را به شکلی تطبیق داد که بیشترین قرابت را به نیت اولیه داشته باشد. او مثال زد: اگر در گذشته وقف برای تألیف کتاب بود ولی امروز آن کار انجام نمیشود، میتوان درآمد وقف را صرف هزینههای رفتوآمد یا اطعام در ایام عزاداری کرد، به شرط آنکه به نیت واقف نزدیکتر باشد.
حجت الاسلام خاموشی با اشاره به اهمیت مستندسازی و تبدیل اسناد قدیمی موقوفات به اسناد رسمی دیجیتال گفت: وقتی سند موقوفه را به سند تکبرگ تبدیل میکنیم و سیستمهای جیآیاس و حدنگار اجرا میکنیم، در واقع از نیت واقف دفاع میکنیم و حقوق وقف را در محاکم پیگیری میکنیم.
وی درباره ابتکارات جدید سازمان در حوزه وقف، به راهاندازی وقف پول اشاره کرد و بیان داشت: اکنون با مجوزهای صادر شده، هر فرد میتواند حساب بانکی مخصوص وقف باز کند و به صورت ماهیانه مبلغی را برای نیتهای دلخواه مثل قرآنآموزی، تعلیم و تربیت یا حمایت از ایتام واریز نماید. این وجوه به حساب موقوفه تبدیل میشوند و صرف نیت واقف هزینه خواهد شد.
رئیس سازمان اوقاف در خصوص وقف مشارکتی نیز گفت: هیئات مذهبی و گروههای مردمی میتوانند به صورت جمعی و مشارکتی در وقف فعالیت کنند، مثلاً برای ساخت حسینیه یا پروژههای خیریه.
حجت الاسلام خاموشی در پایان با اشاره به سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیان اعلام کرد: در یکی از محافل وقف، ۱۷ میلیارد تومان جمعآوری شد که بخشی از آن صرف فعالیتهای قرآنی و بخشی نیز به صندوق فناوری منتقل و به شرکتهای دانشبنیان تخصیص یافت تا سود حاصل از آن در اجرای نیت واقف هزینه شود.
حجت الاسلام عادل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه که تا ۲۸ شهریور ادامه دارد، با ۲۰ وجه تمایز نسبت به سالهای گذشته همراه است و تلاش شده خدمات اجتماعی، امور حقوقی و ثبتی بهویژه در حوزه کاداستر و کاهش دعاوی حقوقی پررنگتر ارائه شود.
وی ادامه داد: نمایش نقشه جامع موقوفات کشور شامل بیش از ۱.۵ میلیون رقبه، راهاندازی بخشهای نوآورانه همچون «ویآر» در حوزه دانش بنیانها، حضور اساتید دانشگاه و حوزه، تجدید بیعت با آرمانهای امام در ۱۷ شهریور و ارائه خدمات اجتماعی مرتبط با اربعین از جمله محورهای اصلی نمایشگاه امسال است.
حجت الاسلام عادل بیان کرد: پنجمین نمایشگاه دستاوردهای سازمان تا جمعه ادامه داد. در این نمایشگاه نزدیک ۵۰ غرفه حضور دارند و بیشتر شرکتهایی هستند که در سالهای اخیر تأسیس شدند.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه در چند حوزه فعالیتها انجام میشود. بخش نخست در فعالیتهای حفظ موقوفات تعریف میشود، در بخش دوم، بهره بری و افزایش درآمد با حضور شرکتهای دانش بنیان غرفههای زیادی وجود دارد. همچنین در بحث اجرای نیت که در بحثهای فرهنگی و قرآنی موضوعاتی وجود دارد سعی شده در نمایشگاه بازخورد مناسبی را پی بگیرد.
حجت الاسلام عادل اظهار داشت: ما از مسئولین، وزرا و نمایندگان مجلس و سازمانها و نهادهایی که حضورشان حائز اهمیت است را برای حضور در این نمایشگاه دعوت کردیم تا در نمایشگاه دیدگاهشان نسبت به سازمان اوقاف بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
وی گفت: در روز نخست شاهد حضور مسئولین تراز اول کشور بودیم. در ساعات اولیه افتتاحیه نمایشگاه شاهد رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان دادسرای قضات کشور و دیگر مسئولین بودیم. تجربه ادوار قبلی نشان میدهد میتوانیم میزبانی برای مسئولین باشیم.
وی با توجه به حضور استانی نمایندگان گفت: ما بخاطر محدودیت در فضا امکان دعوت از همه استانها را نداشتیم و محدودیت فضا باعث شد که تنها بعضی از استانها که به موضوعات جدیدتری ورود پیدا کردند را میزبانی کنیم.
