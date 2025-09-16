به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در بیست و سومین اجلاس سالانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس با اشاره به تبدیل این پارک به منطقهای بینالمللی در حوزه نوآوری، گفت: پارک فناوری پردیس دیگر صرفاً یک مکان نیست، بلکه جهتی است که مسیر توسعه فناوری را در ایران رقم میزند.
او افزود: این تغییر، تنها در تابلو سردر پارک دیده نمیشود، بلکه حاصل تلاش بیوقفه نخبگان، مهندسان و کارآفرینانی است که در این زیستبوم با خلاقیت، حل مسئله و پشتکار، فناوری را به اقتصاد تبدیل کردهاند.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: در این منطقه نوآورانه، دانش به کالا، ایده به صنعت و انگیزه به سرمایه تبدیل میشود و شرکتهای فعال، نماد خودباوری در تعامل با بازارهای جهانی هستند.
وی همچنین به نقش دولت در حمایت از این اکوسیستم اشاره کرد و گفت: دولت دیگر متولی نیست بلکه تسهیلگر است؛ موانع را برمیدارد، مقررات را اصلاح میکند و از طریق حمایتهای مالیاتی، تأمین مالی جسورانه و تضمین خرید محصولات دانشبنیان، سکوی پرتابی برای توسعه شرکتهای فناور فراهم میکند.
افشین افزود: با مصوبه هیئت دولت، مرکز ارتباطات فناورانه جهانی در این منطقه مستقر میشود تا پارک فناوری پردیس به نقطه تلاقی بازیگران بینالمللی فناوری تبدیل شود و زنجیرههای ارزش جهانی را بر پایه فناوریهای ایرانی بسازد.
معاون علمی رئیس جمهور اهداف منطقه نوآوری را تبدیل آن به قطب فناوریهای پیشرفته غرب آسیا دانست و حوزههای راهبردی را شامل هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، سلامت دیجیتال، فناوریهای مالی و انرژیهای پاک معرفی کرد.
معاون علمی رئیسجمهور همچنین بر توسعه عدالت نوآوری در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: برنامههای جذب نخبگان، فعالسازی کمیتههای استانی و تأسیس باشگاه نخبگان ایران با هدف جلوگیری از مهاجرت استعدادها و فراهم کردن فرصتهای رشد در استانها طراحی شده است.
افشین با اشاره به برنامه کانکت اظهار داشت: این برنامه پل ارتباطی میان نخبگان ایرانی در خارج از کشور با ریشههای خود است و بازگشت متخصصان خارج از کشور یکی از اولویتهای راهبردی ماست.
وی در ادامه افزود: تمرکز سیاستگذاری نوآوری بر فناوریهای زیستفناوری، داروهای نوترکیب، سلولهای بنیادی، نانوفناوری و کربنزدایی است و برای هر حوزه کارگروههای تخصصی با حضور دولت، دانشگاه و صنعت تشکیل شده است.
معاون رئیسجمهور در پایان بر اهمیت تعاملات جهانی تأکید کرد و گفت: با دیپلماسی فناوری هوشمند، ساخت پلهای نوآوری با کشورهای منطقه، جذب سرمایهگذار خارجی و صدور محصولات دانشبنیان، ایران به میدان واقعی سرمایهگذاری جسورانه تبدیل خواهد شد.
نظر شما