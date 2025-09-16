هیات گلف کردستان نیازمند استفاده از مربیان آموزش دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی پیش از ظهر سهشنبه در مجمع عمومی سالانه هیأت گلف کردستان اظهار کرد: نظارت و همراهی ورزش و جوانان در طول سال با هیأتهای ورزشی وجود دارد و افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه گلف در کردستان رشتهای نوپا است، افزود: رشتههای تفریحی و ورزشی باید متقاضی بیشتری داشته باشند و زمینهساز جذب مخاطب ورزشکار شوند.
وی اذعان کرد: افزایش ورزشکار موجب افزایش تعداد قهرمان در رشته گلف میشود و هیأت گلف استان باید در این راستا تلاش کند.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به اینکه در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی با شهرداری تفاهمنامهای منعقد میشود، افزود: این اقدام نتایج مؤثری برای هیأتهای ورزشی در استان دارد.
خاکی اضافه کرد: اگر مربیان آموزش دیده در استان وجود نداشته باشند فعالیتی پیش نخواهد رفت.
وی گفت: ارتباط با رؤسای ادارات شهرستانها و با رئیس هیأت گلف استان الزامی است و اعضای هیأت گلف باید به این موضوع توجه داشته باشند.
وی تصریح کرد: اعضای هیأت گلف استان باید آئیننامه هیأتهای ورزشی را مطالعه و براساس آن فعالیت کنند تا نظم و انضباط کاری ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه تفاهمنامهای با آموزش و پرورش و شهرداری در راستای استعدادیابی منعقد میشود، افزود: به منظور استعدادیابی ورزشی در مدارس کمیتههای شهرستانی نیز تشکیل شده است.
