هیات گلف کردستان نیازمند استفاده از مربیان آموزش دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی پیش از ظهر سه‌شنبه در مجمع عمومی سالانه هیأت گلف کردستان اظهار کرد: نظارت و همراهی ورزش و جوانان در طول سال با هیأت‌های ورزشی وجود دارد و افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه گلف در کردستان رشته‌ای نوپا است، افزود: رشته‌های تفریحی و ورزشی باید متقاضی بیشتری داشته باشند و زمینه‌ساز جذب مخاطب ورزشکار شوند.

وی اذعان کرد: افزایش ورزشکار موجب افزایش تعداد قهرمان در رشته گلف می‌شود و هیأت گلف استان باید در این راستا تلاش کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به اینکه در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی با شهرداری تفاهم‌نامه‌ای منعقد می‌شود، افزود: این اقدام نتایج مؤثری برای هیأت‌های ورزشی در استان دارد.

خاکی اضافه کرد: اگر مربیان آموزش دیده در استان وجود نداشته باشند فعالیتی پیش نخواهد رفت.

وی گفت: ارتباط با رؤسای ادارات شهرستان‌ها و با رئیس هیأت گلف استان الزامی است و اعضای هیأت گلف باید به این موضوع توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: اعضای هیأت گلف استان باید آئین‌نامه هیأت‌های ورزشی را مطالعه و براساس آن فعالیت کنند تا نظم و انضباط کاری ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای با آموزش و پرورش و شهرداری در راستای استعدادیابی منعقد می‌شود، افزود: به منظور استعدادیابی ورزشی در مدارس کمیته‌های شهرستانی نیز تشکیل شده است.