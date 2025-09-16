علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تور رالی خودروهای کلاسیک و تاریخی با حدود ۴۰ خودرو روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه در کاشان برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان، هدف از برگزاری این رویداد را معرفی جاذبه‌های گردشگری جهان شهر کاشان، ایجاد نشاط اجتماعی و برجسته‌سازی اهمیت حفاظت از محوطه‌های باستانی دانست و ادامه داد: ساعت ۱۷ خودروها در مسیر بلوار امام رضا (ع)، میدان کتاب، میدان ابوالفضل (ع)، خیابان امیرکبیر به سمت باغ فین حرکت خواهند کرد.

وی افزود: پایان مسیر این رالی، پیاده راه منتهی به سیلک خواهد بود که خودروها از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در آنجا مستقر خواهند شد تا علاقه‌مندان ضمن بازدید، با جلوه‌ای متفاوت از هم‌نشینی تاریخ کهن و میراث معاصر آشنا شوند.

عبدالله زاده تصریح کرد: چنین رویدادهایی با توجه به ظرفیت بالای گردشگری کاشان، فرصتی ارزشمند برای معرفی این شهر در سطح ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.