لزوم تبیین دستاوردهای صنعت گاز در ۲ بخش تولید و مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مسلم رحمانی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، گفت: دستاوردهای وزارت نفت طی سالهای اخیر و بهویژه در دولت سیزدهم در این نمایشگاه به مردم عرضه شد؛ کارهای بزرگی که حس غرور را در انسان زنده کرده و صرف فعل «توانستن» را نشان میدهد. از طرفی اگر به خودمان باور داشته و تلاش کنیم نیازمندیها را خود، تأمین کنیم، پیشرفت همهجانبه برای کشور است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: روزگاری برای تجهیزات ابتدایی، نیازمند کشورهای خارجی بودیم اما امروز دیدن خروجیهای دانشگاهی و حتی غرفههای دانشآموزی که به درد صنعت میخورد، حس خوشایندی را به هر ایرانی القا میکند.
رحمانی درباره روایت پیشرفت صنعت گاز و تاکید مقام معظم رهبری در بحث تبیین تصریح کرد: تبیین، بحث مهمی است. اگر شرکتهایی که موفق هستند را بررسی کنیم، میبینیم برند سازی موفق را از محل عرضه و نمایش به دست میآورند. نحوه ارائه و تبیین به مشتری و مردم هم سبب ایجاد امید و هم پیشرفت در تولید یک محصول را بهدنبال دارد.
وی درباره تبیین پیشرفتها در کشور اعلام کرد: مقام معظم رهبری در بحث تبیین، موضوع امیدآفرینی را مطرح کردند؛ زیرا بسیاری از جوانان با توجه به هجمه تبلیغات بیرونی، خبر از پیشرفتهای داخلی ندارند، بنابراین تبیین دستاوردهای دولت، میتواند خودباوری را در جوانان، دانشآموزان و دانشجویان به وجود آورد.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: تبیین افزون بر این که سبب پیشرفت اجرای یک طرح، پروژه و محصول میشود، امیدآفرینی و توانمند کردن اقشار مختلف جامعه بهویژه بخش نخبگان و شرکتهای دانشبنیان را بهدنبال دارد. جهاد تبیین در شرکت ملی گاز ایران در دو بخش تولید و مصرف باید انجام شود. در بخش تولید اقدامهای بزرگ و توسعههای زیادی در بخش بالا دستی از جمله پالایشگاهها، خطوط انتقال توزیع و … انجام شده است.
وی ادامه داد: اکنون ۹۸.۵ درصد شهرهای کشور و بیش از ۸۶ درصد روستاهای کشور زیر پوشش شبکه گاز قرار دارند؛ این کار در جامعه امید ایجاد کرده و توانمندی ما را به شرکتهای بزرگ دنیا نشان میدهد. این در حالی است که شرکتهای دانشبنیان از نظر قطعات ما را بینیاز کرده و هم اکنون حدود ۹۸.۵ درصد کالاهای مورد نیاز صنعت گاز از سوی شرکتهای داخلی تولید میشود که در نوع خود، پیشرفت بینظیری است. در حوزه گازرسانی قطعهای نیست که از خارج خریداری کنیم که افتخار بزرگی است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران درباره تبیین در مدیریت مصرف گاز گفت: در این بخش نیاز به تبیین داریم. شاید در تبیین در بخش مصرف غفلت کردیم و این سبب شده که مصرف گاز افزایش یابد. اکنون بیش از ۸۵۰ میلیون مترمکعب روزانه به خطوط سراسری تزریق میشود اما باز هم با بحث پیشی گرفتن مصرف از تولید گاز روبهرو هستیم. باید حتماً تبیین در این زمینه انجام شود. باید برای مردم در فرهنگ استفاده و بهینه مصرفکردن تبیین صورت گیرد که سبب میشود ۶ تا ۷ درصد مصرف گاز کاهش یابد.
وی اظهار کرد: باید بدانیم کسی که گاز کمتری مصرف میکند، پاداش دریافت کرده و کسی که گاز بیشتری مصرف میکند باید هزینه بیشتری پرداخت کند. مشترکان صنعت گاز تنها به بخش خانگی محدود نشده و باید برای مشترکان کشاورزی، تجاری و صنعتی نیز تبیین شود که گاز محصول ارزشمندی است و آنها باید چه اقدامهایی انجام دهند تا با بهینهسازی مصرف، مشکل پیشیگرفتن مصرف از تولید کاهش رفع و گاز صرفه جویی شده به مصارف اقتصادی ارزآور برسد.
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