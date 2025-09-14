لایحه احراز هویت سن کاربران اپ استورها در یک قدمی تایید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اکنون این لایحه برای امضا به گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ارجاع داده خواهد شد.

قانون «تضمین سن دیجیتال» ( Digital Age Assurance Act )که توسط بافی ویکس یکی از اعضای مجلس ارائه شده، احراز هویت با عکس را ملزم نمی کند، بلکه پلتفرم ها را وادار می کند تا ابزارهایی برای والدین فراهم کنند که در زمان تنظیم دستگاه نشان دهنده سن کاربر باشد و از این اطلاعات برای هدایت کودکان به سمت محتوای مناسب با سن شان و همچنین مدیریت مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی استفاده می کند.

این قانون درحالی ارائه می شود که ایالت های یوتا و تگزاس قوانین مربوط به احراز هویت سن درفروشگاه های اپلیکیشن را در اوایل سال جاری به کار گرفتند و با انتقاداتی از جمله ایجاد ریسک برای حریم خصوصی و همچنین مخالفت های گوگل و اپل روبرو شدند. البته لایحه ارائه شده از سوی ایالت کالیفرنیا بازخورد مثبتی از شرکت های بزرگ فناوری از جمله گوگل، متا و دیگران دریافت کرده است