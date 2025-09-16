به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب کاربردی «آزمایش‌های شگفت‌انگیز» نوشته کریستال چترتن نویسنده آمریکایی و ترجمه معصومه کلاگر با طراحی آزمایش‌های آسان و جالب برای کودکان بالای ۹ سال توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

نویسنده در این کتاب تلاش کرده است تا به آن‌ها یاد بدهد که چه‌طور مثل دانشمندان واقعی فکر کنند و با الهام‌بخشی در قالب صد آزمایش در حوزه‌های مختلف علوم، فناوری، مهندسی هنر و ریاضی، توانایی دانشمندان کوچک را به فرضیه‌سازی علمی و امتحان خلاقانه این فرضیه‌ها افزایش دهد. این آزمایش‌ها در عین حال، کنجکاوی بچه‌ها را برمی‌انگیزد و آن‌ها را تشویق می‌کند تا درباره همه چیز سوال بپرسند.

در این کتاب شیوه‌های انجام آزمایش مرحله به مرحله بیان شده است تا کار را برای بچه‌ها راحت‌تر کند. عکس‌های رنگارنگ داخل کتاب هم، مراحل آزمایش، لوازم مورد استفاده و نتیجه آزمایش‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد.

نویسنده آمریکایی این کتاب در مقدمه، خودش را این‌چنین معرفی می‌کند:

من همیشه به علم و ریاضی علاقه زیادی داشتم. در دانشگاه، شیمی آلی خواندم و در آزمایشگاه مشغول به‌کار شدم. حالا در خانواده‌ام سه دانشمند کوچک دارم که در سال ۲۰۱۸، ۲ ساله، ۶ ساله و ۸ ساله بودند. خودم هم از سال ۲۰۱۲ تا حالا صدها آزمایش علمی آسان برای کودکان طراحی کرده‌ام و آن‌ها را با هزاران نفر از والدین و مربیان در سراسر دنیا به اشتراک گذاشته‌ام.

او سپس واژه استیم ( (STEAM) را که کوتاه‌شده حروف نخست انگلیسی فصل‌های مختلف کتاب و دربرگیرنده واژه‌های علم(S)، فناوری(T)، مهندسی(E)، هنر(A) و ریاضیات (M)است را بازشکافی می‌کند و به‌فراوانی، از این واژه در صفحه‌های کتاب بهره می‌برد.

نویسنده با یادآوری این نکته که بیشتر آزمایش‌ها طوری طراحی شده است که کودکان بتوانند آن را در کنار بزرگترها و نوجوانان به‌تنهایی انجام دهند، تاکید می‌کند: آزمایش‌های این کتاب خیلی سرگرم‌کننده است. چه کودک باشید و چه بزرگسال، چیزهای جدیدی یاد می‌گیرید و آزمایش‌هایی را انجام می‌دهید که باعث می‌شود دست‌های‌تان را بالا ببرید و از خوشحالی فریاد بکشید...

بر همین اساس حق نشر(کپی‌رایت) این کتاب کاربردی را با نام کامل «آزمایش‌های شگفت‌انگیز علمی، فناوری، مهندسی، هنر و ریاضی برای کودکان و نوجوانان به‌همراه چرایی و چگونگی آن‌ها» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - به‌عنوان تنها ناشر ایرانی به زبان فارسی از انتشارات CALLISTO MEDIA, INC آمریکا - خریداری و آن را به‌تازگی در ۲۶۸ صفحه مصور و رنگی و با شمارگان ۲ هزارنسخه منتشر کرده است.

