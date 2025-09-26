رئیس کل دادگستری مازندران: جریمه قاچاق چوب کارا و بازدارنده باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در دیدار فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با قدردانی از تلاش‌های یگان حفاظت و مجموعه منابع طبیعی استان، افزود: فعالیت در حوزه انفال و حفاظت از عرصه‌های ملی بسیار با اهمیت است و دادگستری استان در همه مراحل، چه در حوزه پیشگیری، چه در حوزه برخورد و چه از جهت حمایت و پشتیبانی‌های لازم در کنار دستگاه‌های متولی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران با نقد قانون فعلی مبارزه با قاچاق خوب، تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق چوب با ضعف قانونی مواجهیم و قانون و جریمه‌های کنونی، کارایی و اثرگذاری لازم را نداشته و بازدارنده نیست.

پوریانی ساماندهی و مقابله با قاچاق چوب را از جمله دغدغه‌های دستگاه قضا در استان برشمرد و خاطرنشان کرد: انفال، امانت است و ما باید امانت دار خوبی برای نسل‌های آینده باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این نشست بر اهمیت و نقش تخصص و تعهد مدیران در دفاع و حفاظت از انفال تاکید کرد و گفت: در کنار برخورد قانونی، تجهیز منابع طبیعی به امکانات و نیروی انسانی کارآمد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است تا همه ظرفیت‌ها برای ارتقای توان اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

علی اکبر عالیشاه افزود: نگاه مسئولان به سه استان شمالی با توجه به زیست بوم خاص، باید متفاوت باشد؛ استان‌های گیلان، مازندران و گلستان با توجه به منابع طبیعی خاصی که دارند باید جدا از سایر استان‌ها و به صورت تخصصی دیده شوند تا مشکلات و چالش‌های مربوط به انفال مرتفع شود.

طرح تنفس و خروج دام از جنگل آسیب زا بود

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه طرح تنفس و خروج دام از جنگل، آسیب جدی به استان وارد کرده است، اظهار کرد: دامداران که نگهبانان طبیعی جنگل بودند، از جنگل‌ها خارج شدند و عدم بازدارندگی قوانین در مقابل هجمه به جنگل، موجب قاچاق چوب در استان شده است.

عالیشاه، عدم وجود نیروهای متخصص و قوی در راستای مقابله با قاچاق چوب را از مشکلات استان در این حوزه برشمرد و تصریح کرد: آستانه با کمبود نیروهای قوی و متخصص که بدون تعارف و تعلل نسبت به قاچاق چوب ورود پیدا کنند، مواجه است.

دادستان مرکز مازندران همچنین بر نقش آموزش و حفظ سلامت قرق بانان تاکید و خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از قاچاق چوب، بازدید و سرکشی دادستان‌ها از مراکز دپوی چوب، پای کار آمدن دهیاران و توقیف اتومبیل‌ها بسیار تأثیر گذار خواهد بود.