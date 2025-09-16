به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده اظهار داشت: فرآیند تعیین سازوکارهای پرداخت دستمزد براساس عملکرد به طور منظم و جدی در حال پیگیری است؛ در این رابطه جلسه کمیته تخصصی این موضوع به تازگی با حضور اعضای مرتبط برگزار شد تا همه جوانب بررسی شود.
وی افزود: تأکید ویژه همه بخشها، اعم از دولت و مجلس بر این است که عجله و شتابزدگی غیرمنطقی صورت نگیرد تا به کیفیت کار آسیب بزند و روند بررسیها را مختل کند.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: این رویکرد، مسئولانه دنبال میشود تا از بروز هر گونه نارضایتی یا اعتراض احتمالی میان کارمندان جلوگیری شده و اطمینان حاصل شود که حقوق و منافع همه کارکنان محفوظ میماند.
رفیعزاده ادامه داد: همچنین هیچگونه کاهشی در میزان حقوق و دستمزد کارمندان پیشبینی نمیشود. هدف اصلی این طرح، صرفاً بهبود و اصلاح روند پرداختها بر اساس عملکرد واقعی کارکنان است تا عدالت و شفافیت در تعیین دستمزدها رعایت شود.
همچنین در سومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد، تقویم اصلاح آئیننامه پرداخت مبتنی بر عملکرد تعیین شد.
سومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد، امروز سهشنبه ۲۵ شهریور به ریاست محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور با حضور همه اعضای کارگروه با هدف بررسی اقدامات انجامشده، تحلیل چالشهای موجود و اتخاذ تصمیمات لازم برای بهبود آئیننامهها و فرآیندهای مرتبط با پرداخت مبتنی بر عملکرد تشکیل شد.
رفیعزاده دبیر این کارگروه، در ابتدا گزارشی جامع از روند اجرای برنامهها و اقدامات انجامشده طی جلسات گذشته ارائه کرد.
وی ضمن تأکید بر اهمیت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در ارتقای بهرهوری و شفافیت دستگاههای اجرایی، به تشریح نقاط قوت و ضعف موجود در اجرای این سیاست پرداخت.
محور اصلی این جلسه، بررسی آئیننامه بند الف ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور بود. مواد این آئیننامه بهصورت دقیق مورد بحث قرار گرفت و اعضای کارگروه چالشهای اجرایی مرتبط با آن را شناسایی و تحلیل کردند.
