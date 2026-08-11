برگزاری مسابقات رنکینگ و انتخابی بدمینتون همدان با حضور ۳۳ بازیکن

رضا ابرارخرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات رنکینگ و انتخابی بدمینتون استان همدان در رده‌های سنی پایه اظهار کرد: این رقابت‌ها به همت هیئت بدمینتون استان همدان و با حضور ۳۳ بازیکن برگزیده از شهرستان‌های مختلف استان در رده‌های سنی زیر ۹ سال، زیر ۱۱ سال و زیر ۱۳ سال در سالن اختصاصی بدمینتون شهر همدان برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران پایه و تقویت پشتوانه تیم‌های منتخب استان برای حضور در رقابت‌های کشوری است و با توجه به ظرفیت موجود به موفقیت بدمینتون‌بازان همدانی در مسابقات ملی امیدوار هستیم.

رئیس هیئت بدمینتون استان همدان با اشاره به اضافه شدن رده سنی زیر ۹ سال به مسابقات استانی گفت: برگزاری رقابت در این رده سنی گامی مهم در مسیر استعدادیابی و شناسایی نسل آینده بدمینتون استان به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه رشد اصولی ورزشکاران از سنین پایین را فراهم کند.

ابرارخرم ادامه داد: استقبال ورزشکاران و خانواده‌ها از این دوره از رقابت‌ها مطلوب بود و این استقبال نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای توسعه رده‌های پایه نقش مهمی در فرهنگ‌سازی، جذب خانواده‌ها و قهرمان‌پروری خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین حضور و انتخاب داوران جوان در این مسابقات مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت و استفاده از ظرفیت داوران جوان می‌تواند به افزایش تجربه و تربیت نیروهای متخصص در آینده کمک کند.

رئیس هیئت بدمینتون استان همدان عنوان کرد: مسابقات بدمینتون در رده‌های سنی مختلف و در بخش آقایان و بانوان نیز به زودی در سالن حجاب برگزار خواهد شد تا ورزشکاران بیشتری فرصت حضور در رقابت‌های رسمی و انتخابی را پیدا کنند.

وی واگذاری سالن‌های ورزشی به هیئت‌های ورزشی را یکی از دغدغه‌های ورزشکاران و هیئت‌ها دانست و گفت: کمبود امکانات، افزایش هزینه‌ها و محدودیت اعتبارات از جمله مشکلاتی است که هیئت بدمینتون استان در برگزاری مسابقات و اعزام ورزشکاران به رقابت‌های کشوری با آن مواجه است و حمایت بیشتر مسئولان می‌تواند شرایط بهتری را برای فعالیت ورزشکاران فراهم کند.

ابرارخرم افزود: تامین تجهیزات، توسعه امکانات و اختصاص اعتبارات لازم از نیازهای ضروری بدمینتون استان همدان است و اگر این حمایت‌ها افزایش پیدا کند ورزشکاران مستعد استان با آمادگی بیشتری در مسابقات کشوری حضور پیدا خواهند کرد.

وی با اشاره به نتایج مسابقات رنکینگ و انتخابی بدمینتون استان همدان اظهار کرد: در رده سنی زیر ۹ سال امیرعلی آئینه‌چی به مقام نخست رسید، مرتضی محمودی مقام دوم را کسب کرد و یاشار زارعی در جایگاه سوم قرار گرفت.

رئیس هیئت بدمینتون استان همدان ادامه داد: در رده سنی زیر ۱۱ سال محمد دانیال نظری مقام نخست را به دست آورد، پارسا مرادی دوم شد و امیرعباس پیهانی و امیرعلی آئینه‌چی به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

ابرارخرم گفت: در رده سنی زیر ۱۳ سال نیز رادمهر امینی مقام نخست را به دست آورد و محمد دانیال نظری در جایگاه دوم قرار گرفت و عارف رسولی و علیرضا آئینه‌چی به صورت مشترک سوم شدند.

وی در پایان از همکاری مربیان، عوامل اجرایی، داوران، مسئول سالن و والدین ورزشکاران در برگزاری هرچه بهتر این مسابقات قدردانی کرد و گفت: استمرار برگزاری چنین رقابت‌هایی به رشد بدمینتون در استان، شناسایی استعدادهای جدید و حضور قدرتمندتر ورزشکاران همدانی در مسابقات کشوری کمک خواهد کرد.