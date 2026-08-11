به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع چین روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروی دریایی چین و اندونزی این ماه رزمایشی مشترک در آب‌های شرق تایوان برگزار خواهند کرد.

چین، تایوان را تحت سیاست «چین واحد» قلمرو خود می‌داند و در ماه ژوئن گشت‌های گارد ساحلی را در سواحل شرقی این جزیره آغاز کرد.

وزارت دفاع چین در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که در اواسط ماه اوت، یک ناو جنگی نیروی دریایی چین یک رزمایش ناوبری مشترک با یک کشتی نیروی دریایی اندونزی در آب‌های شرق تایوان انجام خواهد داد، هرچند مکان دقیقی را اعلام نکرد.

این بیانیه افزود: این رزمایش بر تمرینات ارتباطی و تجدید قوا در دریا متمرکز خواهد بود و هدف آن افزایش قابلیت‌های عملیاتی مشترک دو نیروی دریایی، تعمیق همکاری‌های عملی و حفاظت مشترک از صلح و ثبات منطقه‌ای است.

چین هیچ ادعای حاکمیتی از سوی دولت تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و ارتش آن تقریباً روزانه در اطراف این جزیره عملیات انجام می‌دهد.

مانند اکثر کشورها، اندونزی هیچ رابطه دیپلماتیک رسمی با تایوان ندارد، اما این جزیره محل زندگی بیش از ۳۰۰۰۰۰ کارگر مهاجر اندونزیایی است. دولت تایوان مدعی است فقط مردم تایوان می‌توانند آینده خود را تعیین کنند و بارها فشار نظامی چین را محکوم کرده است.