به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین نجفی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امنیت محصول جمعی است و بدون مشارکت نهادهای مختلف و همکاری مردم محقق نمی‌شود، اظهار کرد: پلیس استان همدان رسانه را نه یک نهاد بیرونی بلکه شریک راهبردی خود در تامین امنیت و آرامش جامعه می‌داند.

وی با تصریح بر اینکه درهای فرماندهی انتظامی استان به روی رسانه‌ها باز است، افزود: انتقادهای سازنده و نگاه منصفانه خبرنگاران چراغی است که مسیر خدمتگزاری پلیس را روشن‌تر کرده و باعث ارتقای سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در استان خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به پیچیدگی‌های بی‌سابقه در عرصه رسانه و تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی روانی از طریق خبرهای جعلی، بیان کرد: نقش خبرنگاران در این جنگ ترکیبی سنگین‌تر از همیشه است.

وی با هشدار نسبت به اینکه پلیس با هرگونه شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان عمومی توسط عناصر خودفروخته برخورد قاطع و اطلاعاتی خواهد داشت، گفت: خبرنگاران با صحت، دقت و سرعت عمل خود سدی محکم در برابر ناامنی‌های ذهنی و روانی در جامعه هستند.

سردار نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از عملکرد انتظامی استان، عنوان کرد: با وجود تمامی چالش‌ها در حوزه جرایم خشن شاهد کاهش ۷ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.

وی همچنین از کشف ۹۶ درصدی پرونده‌های قتل در استان خبر داد و افزود: در حوزه سرقت نیز با تلاش شبانه‌روزی همکاران شاهد افزایش ۳۵ درصدی در کشفیات و افزایش قابل توجه دستگیری سارقین بوده‌ایم که این آمار نشان از اشراف اطلاعاتی پلیس بر مجرمین دارد.

فرمانده انتظامی استان همدان با ابراز نگرانی از افزایش تصادفات منجر به فوت در جاده‌های استان، گفت: متاسفانه بخش عمده‌ای از این حوادث ناشی از خستگی، خواب‌آلودگی و عدم رعایت قوانین از سوی رانندگان بومی است.

وی از شهروندان و رانندگان عزیز درخواست کرد با رعایت دقیق توصیه‌های ایمنی، پلیس را در کاهش تلفات جاده‌ای یاری کنند.

سردار نجفی در پایان با اشاره به اولویت‌های پلیس در حوزه اقتصادی، گفت: برخورد با قاچاق کالا و احتکار کالاهای اساسی به طور شبانه‌روزی توسط تیم‌های نظارتی در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه پلیس در کنار مردم و برای مردم است، خاطرنشان کرد: سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ پل‌های ارتباطی بدون واسطه مردم با پلیس هستند و شخصاً پیگیر مطالبات و انتقادات مطرح شده در این سامانه‌ها خواهم بود تا خدمات انتظامی به بهترین نحو ممکن به مردم ارائه شود.