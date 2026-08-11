دمای هوا همدان تا پایان هفته جاری پایدار است

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی آسمان استان همدان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی با بیان اینکه در برخی ساعات به‌ویژه در ساعات بعدازظهر وزش باد موقت و ملایم در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود، ادامه داد: در برخی ساعات نیز غبار رقیق در آسمان استان مشاهده خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دمای هوا نسبت به روزهای گذشته یک تا ۲ درجه کاهش یافته است اما تا پایان هفته جاری تغییرات چشمگیری در دما پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی با بیان اینکه از اوایل هفته آینده افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دما در بیشتر نقاط استان همدان پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: روز گذشته شهرستان‌های اسدآباد و کبودراهنگ با ثبت دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند.

باقری شکیب با بیان اینکه صبح امروز نیز ایستگاه‌های هواشناسی بهار و کبودراهنگ با ثبت دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند، خاطرنشان کرد: دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته در گرم‌ترین ساعات به ۳۵ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۱۵ درجه سانتی‌گراد رسید.