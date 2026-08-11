به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام سید محمدشروین اسبقیان گفت: به مجتبی ملکی بابت تصدی فدراسیون تبریک می‌گویم. انتخابات در شفافیت و عدالت برگزار و رئیس منتخب معرفی شد.

وی افزود: امیدواریم دوره چهار ساله خوبی برای این فدراسیون در پیش باشد. ما بحث مسائل اخلاقی و فرهنگی در ورزش کشور را دنبال می‌کنیم و وزیر ورزش بر این موضوع تاکید دارد. ورزش آمیخته با روح پهلوانی است و باید این موضوع در همه فدراسیون‌ها رعایت شود.

اسبقیان ادامه داد: بحث دیگر توسعه ورزش قهرمانی به دور از دوپینگ و مواد مخدر است و ملکی باید موضوع را به طور جدی پیگیری کند. موضوع ورزشکاران سازمان یافته و بیمه ورزشی باید مورد توجه باشد.

معاون وزیر ورزش یاداور شد: ورزش کشور در دو سال گذشته با حضور دنیامالی اتفاقات ارزشمندی را رقم زده است، موفقیت‌هایی که باعث شد رهبر شهید آن را بی‌سابقه عنوان کند. این موفقیت‌ها با تدابیر ورزش و تلاش و همکاری فدراسیون‌ها رخ داد. تاکنون ۱۵۰ نشست تخصصی برای فدراسیون‌ها برگزار شده که بی‌سابقه است. نتیجه‌اش قهرمانی‌های مختلف و سجده و زانو زدن مقابل پرچم است.

وی تصریح کرد: اینها اتفاقات کمی در ورزش کشور در این دو سال نبوده است. در بازی‌های آسیایی ناگویا به طور قطع مدال‌های طلا نسبت به دوره قبل افزایش خواهد یافت. همه تلاش می‌کنند که این افزایش مدال و سیر صعودی صورت بگیرد.

اسبقیان گفت: درخصوص پرورش اندام و بدنسازی هم امیدواریم شرایط خوبی ایجاد شود. نباید به‌گونه‌ای باشد که برای یک دوره آموزشی ۶۰۰ نفر بیایند. این یک خیانت است و نباید سیستم ورزش بر هم بخورد. ما در حوزه معاونت قهرمانی اجازه فساد را نمی‌دهیم و این دستور دنیامالی است.

معاون وزیر ورزش یادآور شد: امروز دنیامالی پرچمدار مبارزه با فساد و رانت است و اجازه نمی‌دهیم افراد فاسد در ورزش حضور پیدا کنند و در این راه تهمت را می‌شنویم. از همه می‌خواهم مبارزه با فساد را در اولویت قرار بدهند.

اسبقیان همچنین در مورد شایعات مطرح پیرامون خود گفت: برخی گفتند که من به دادگاه فراخوانده شده و به قید ضمانت آزاد شده‌ام. این دروغ محض است. ما باید پرچمدار حق و عدالت و شرافت باشیم.