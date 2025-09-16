  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

آمادگی پلیس مازندران برای بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید

بابل - فرمانده انتظامی مازندران از آمادگی پلیس استان پلیس برای آغاز سال تحصیلی با طرح‌های ویژه ترافیکی و انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار، مهر، سردار سیاوش مفخمی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم بهره‌برداری از سالن اجتماعات شهدای انتظامی شهرستان بابل، با اشاره به آغاز ماه مهر، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های دقیق و هماهنگ میان نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط انجام شده تا سال تحصیلی جدید در شرایطی توأم با نظم و امنیت آغاز شود.

وی با تاکید بر اینکه در تأمین امنیت و مدیریت ترافیک مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی نگرانی خاصی وجود ندارد، افزود: در نشست مشترک با مسئولان آموزش و پرورش استان، سیاست‌ها و اولویت‌های اجرایی برای کنترل ترافیک و حفظ آرامش عمومی در ایام بازگشایی مدارس به صورت کامل تبیین و ابلاغ شده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به بسیج تمامی یگان‌ها و بخش‌های تخصصی برای اجرای این طرح‌ها، تصریح کرد: پلیس بر حفظ امنیت روانی خانواده‌ها و سلامت تردد دانش‌آموزان تمرکز ویژه دارد و این مهم نیازمند مشارکت و همراهی دیگر دستگاه‌ها و عموم مردم است.

سردار مفخمی همچنین از برگزاری هفته انتظامی از تاریخ ۱۲ مهرماه خبر داد و آن را فرصتی برای پاسداشت تلاش نیروهای خدوم انتظامی عنوان کرد و گفت: در این هفته، برنامه‌هایی با هدف تبیین نقش پلیس در تأمین امنیت جامعه و تجلیل از خدمات شبانه‌روزی مأموران انتظامی در استان برگزار خواهد شد.‌

